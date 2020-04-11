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برلمان

الوفد يطالب بتوجيه أموال موائد الرحمن للفقراء والأيتام بالقرى والنجوع

السبت 11/أبريل/2020 - 01:11 م
محيى بدراوى مستشار
محيى بدراوى مستشار الهيئة البرلمانية لحزب الوفد
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معتز الخصوصى
طالب محيى بدراوى مستشار الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بتوجيه أموال "موائد الرحمن" أثناء شهر رمضان الكريم هذا العام لصالح العمالة غير المنتظمة والأسر الفقيرة والأيتام خاصة بالقرى والنجوع والاستفادة من هذه الأموال واستغلالها في مساندة هذه الطبقات المحتاجة وتوزيع مبالغ مالية أو سلع تموينية عليهم.

وأشار "بدراوى"، فى بيان صحفى، إلى أن ذلك يأتى حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من أية تجمعات في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنفذها الدولة حفاظًا على شعب مصر العظيم.

وقال "محيى بدراوى"، إن هناك أسرا فقيرة كثيرة ومرضى من الفقراء يحتاجون إلى الدعم النقدى لشراء ملابس العيد لأولادهم  وشراء الأدوية ، الأمر الذى يتطلب توجيه هذه الأموال لصالحهم في ظل هذه الظروف.
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