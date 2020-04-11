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شاهد.. جمعيات فى كاليفورنيا تقدم الطعام للمحتاجين في ظل تفشي كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 01:14 م
جمعيات فى كاليفورنيا
جمعيات فى كاليفورنيا تقدم الطعام للمحتاجين في ظل تفشي فيروس
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية " الان " ، فيديو مفصلًا افادت فيه أن هناك جمعيات ومبادرات فى كاليفورنيا تقدم الطعام للمحتاجين فى ظل نفشى فيروس كورونا. 

مدينة كاليفورنيا يحصل الناس على الأطعمة و المنتجات الغذائية و السلع الطارئة من قبل جمعيات وطنية و وضعها في الخلف من السيارات بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد .

و أصدرت السلطات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا أمرًا للسكان البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة، بالبقاء في المنازل، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وتأتي ولاية كاليفورنيا بعد كل من العاصمة واشنطن، ونيويورك، من حيث عدد الإصابات والوفيات .

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