شاهد.. جمعيات فى كاليفورنيا تقدم الطعام للمحتاجين في ظل تفشي كورونا

عرضت فضائية " الان " ، فيديو مفصلًا افادت فيه أن هناك جمعيات ومبادرات فى كاليفورنيا تقدم الطعام للمحتاجين فى ظل نفشى فيروس كورونا.





مدينة كاليفورنيا يحصل الناس على الأطعمة و المنتجات الغذائية و السلع الطارئة من قبل جمعيات وطنية و وضعها في الخلف من السيارات بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد .





و أصدرت السلطات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا أمرًا للسكان البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة، بالبقاء في المنازل، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).





وتأتي ولاية كاليفورنيا بعد كل من العاصمة واشنطن، ونيويورك، من حيث عدد الإصابات والوفيات .



