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عادل محسن يكشف أسباب قرار الحكومة بخفض أسعار البنزين

السبت 11/أبريل/2020 - 01:20 م
اسعار البنزين
اسعار البنزين
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أسامة علي

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: ان مصر شاركت كمراقب لأول مرة فى اجتماع أوبك"" للدول المنتجة للبترول داخل أوبك وخارجها، لافتا إلى أن الاجتماع الخير شهد قرارا بخفض إنتاج المنتجات البترولية بمعدل بمعدل مليون برميل يوميا، ولذلك لإيقاف التدهور  فى أسعار النفط.

 وأضاف محسن خلال حواره مع برنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "ام بى سى مصر 2"، أن تراجع أسعار البترول عالميا من أهم أسباب قرار الحكومة بخفض أسعار البنزين، لافتا إلى أن هناك توقعات بارتفاع أسعار النفط عالميا بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

 وأكد محسن عادل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخذ عدة إجراءات لدعم كافة القطاعات لمواجهة تداعيات ازمة كورونا.


وتقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى: -

البنزين ٩٥   8.50جنيه للتر

البنزين ٩٢     7.50 جنيه للتر

 البنزين ٨٠    6.25 جنيه للتر

-كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن.

وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا اليوم السبت الموافق 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقى أسعار المنتجات البترولية.

 

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