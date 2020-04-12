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محافظات

ظهور حالة كورونا لأحد العاملين بسوق ستوتة في بورسعيد

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:28 ص
ظهور حالة كورونا
ظهور حالة كورونا لاحدي العاملين بسوق ستوتة بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن  نتائج التحاليل التي أجريت أمس لحالات الاشتباه بمحافظة بورسعيد أدت إلى وجود حالة إيجابية لمواطن كان يعمل على فرشة لأحد الباعة الجائلين بسوق ستوتة علاوة على (نصبة شاي بنفس السوق)، وفي أحد محلات صناعة الحلويات بحي العرب، مما يؤكد خطورة المخالطة في هذه الأماكن وتنقل أصحاب الحالات الإيجابية بشكل خطير بين أكبر عدد من المواطنين.

وناشد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اصحاب المحلات المغلقة، والتي قامت بتغيير نشاطها الي نشاط تخزيني  بفتح محلاتهم لبيع الخضروات والفاكهة والمهن الحرفية، حيث من غير المسموح بعد الآن وجود أي أسواق عشوائية في أي منطقة من أحياء المحافظة المختلفة، والتي تمثل أخطر البؤر لانتشار فيروس كورونا، ومن هنا كان القرار الذي بدا تنفيذة بازالة عشوائيات سوق الروضة أمس حفاظا على حياة المواطنين، وسيتم إزالة باقي الأسواق تباعا وفورا.

ووجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات المغلقة والتي تقوم بنشاط تخزيني.
 
وناشد المحافظ المواطنين مرة أخرى بعدم التكالب أو الازدحام لشراء وتخزين السلع والتي تتوافر بشكل طبيعي بالمحافظة علاوة علي وجود احتياطي استراتيجي لكافة السلع التموينية والغذائية. 

وحذر المحافظ من أنه لن يتم السماح بوجود اي تعديات علي املاك الدولة والشارع والإضرار بسلامة المواطنين  ومن بينها وضعية الأسواق العشوائية، وسيتم التعامل مع مختلف التعديات بكل حزم طبقًًا للقانون.
ظهور حالة كورونا لأحد العاملين بسوق ستوتة في بورسعيد
ظهور حالة كورونا لأحد العاملين بسوق ستوتة في بورسعيد
ظهور حالة كورونا لأحد العاملين بسوق ستوتة في بورسعيد
ظهور حالة كورونا لأحد العاملين بسوق ستوتة في بورسعيد
ظهور حالة كورونا لأحد العاملين بسوق ستوتة في بورسعيد
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