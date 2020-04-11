هل تتشابه أعراض إنفلونزا الطيور مع العادية؟.. وأفضل طرق الوقاية منها.. و 10 معلومات صادمة في هذا الشأن

- يوجد الفيروس في فضلات الطيور، ويتحول إلى مسحوق ينتقل عن طريق الهواء، فيصيب الإنسان والطيور على وجه السواء، ويحدث بسبب احتكاك الإنسان مع الطيور.





- أخطر وسيلة لنقل انفلونزا الطيور هو الذبح الغير آمن.





- هناك العديد من أنواع أنفلونزا الطيور، إلا أن النوع الأشهر والأكثر انتشارا وخطورة هو المعروف باسم "H5N1"، حيث تزيد احتمالات الوفاة بين البشر المصابين به تحديدا.





- يمكن علاج المصابين بأنفلونزا الطيور، خلال الأيام الأولى من ظهور الأعراض والمضاعفات، مثل الالتهاب الرئوي، بأخذ المضادات الحيوية. وخافض الحرارة ولكن بالتوجه لمستشفى الحميات فورا للحجز والعزل.





- يمكن تناول لحوم الطيور دون أي مشكلة، بشرط ألا تُؤكل باردة، وإنما بعد تعريضها لدرجة حرارة مرتفعة، عن طريق سلقها لان يموت عند ٧٠ درجة مئوية.





- البيض ينقل الفيروس ولكن في الغالب، يموت الفيروس بعد تعرضه لدرجة حرارة مرتفعة، وتكمن خطورة البيض في إمكانية وجود الفيروسات على القشرة فترة طويلة، ما يزيد من مخاطر تناوله، لذا ينصح بطهوه جيدا، والاهتمام بنظافته بالغسل .





- لا يوجد أي أمصال للوقاية من الفيروس، ويعمل الباحثون جاهدين في سبيل إيجاد شيء مثل هذا للإنسان.





انفلونزا الطيور ، ولكن لا تؤخذ للوقاية، وخاصة دون استشارة الطبيب. - تاميفلو أو اوسيلتاميفير عقارات مضادة للفيروسات، ويمكن أن تساعد فى علاج





انفلونزا الطيور . -المضادات الحيوية تحمي من المرض إذا كان هناك عدوى ثانوية بكتيرية فقط، و تقاوم البكتيريا، وليس الفيروسات، وبالتالي فليس لها أي تأثير على فيروس

- تنتقلعن طريق الرذاذ