استياء في الأهلي من حملة الهجوم على لجنة التخطيط

سادت حالة من الاستياء الشديد داخل النادي الأهلي، جراء الحملة التي وصفها البعض بالممنهجة ضد إدارة القلعة الحمراء في ملف التفاوض مع الرباعي الكبار شريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور، وأبدت إدارة النادي تحفظها الشديد على تلك الأمور وهناك ملف وتقرير كامل يتم إعداده عن تناقضات وسائل الإعلام ودراسة تقديم شكاوى رسمية بها لمسئولي تلك الجهات.





وقالت الإدارة إن لجنة التخطيط كانت شديدة الحرص في التفاوض مع الرباعي لاسمهم وتاريخهم الكبير وجددت تعاقد وليد سليمان طبقًا لمقتضيات الأمور المالية الحالية.





وأضافت أن من يلوم على التعاقد مع لاعب بحجم وليد سليمان مقابل 11 مليون يجب عليه توضيح موقفه من عقود بعض اللاعبين مثل أحمد الشناوي وعمر جابر وعلي جبر والتي تتخطي الـــ20 مليون جنيه في الموسم لكل منهم ونفس الأمر لفرجاني ساسي وخالد بوطيب وغيرهم .





وأوضحت أن لجنة التخطيط قدمت عرض جيد يناسب أسم ومجهود وقدرات وتاريخ احمد فتحي بهدف الحفاظ علي بقائه ولكنه اعتذر عن التجديد وتفهمت موقفه وتمنت له التوفيق دون أي تجاوز أو تجريح عكس ما يحدث في بعض الأندية دون أن تسمع تعليق واحد من ذات الأطراف.



