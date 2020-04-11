AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استياء في الأهلي من حملة الهجوم على لجنة التخطيط

السبت 11/أبريل/2020 - 01:27 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
سادت حالة من الاستياء الشديد داخل النادي الأهلي، جراء الحملة التي وصفها البعض بالممنهجة ضد إدارة القلعة الحمراء في ملف التفاوض مع الرباعي الكبار شريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور، وأبدت إدارة النادي تحفظها الشديد على تلك الأمور وهناك ملف وتقرير كامل يتم إعداده عن تناقضات وسائل الإعلام ودراسة تقديم شكاوى رسمية بها لمسئولي تلك الجهات.

وقالت الإدارة إن لجنة التخطيط كانت شديدة الحرص في التفاوض مع الرباعي لاسمهم وتاريخهم الكبير وجددت تعاقد وليد سليمان طبقًا لمقتضيات الأمور المالية الحالية.

وأضافت أن من يلوم على التعاقد مع لاعب بحجم وليد سليمان مقابل 11 مليون يجب عليه توضيح موقفه من عقود بعض اللاعبين مثل أحمد الشناوي وعمر جابر وعلي جبر والتي تتخطي الـــ20 مليون جنيه في الموسم لكل منهم ونفس الأمر لفرجاني ساسي وخالد بوطيب وغيرهم .

وأوضحت أن لجنة التخطيط قدمت عرض جيد يناسب أسم ومجهود وقدرات وتاريخ احمد فتحي بهدف الحفاظ علي بقائه ولكنه اعتذر عن التجديد وتفهمت موقفه وتمنت له التوفيق دون أي تجاوز أو تجريح عكس ما يحدث في بعض الأندية دون أن تسمع تعليق واحد من ذات الأطراف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرمان من الأهلي بشأن التجديد لـ الرباعي الكبار.. تفاصيل

الأهلي يقترب من التجديد لـ رباعي الفريق

لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع بالرباعي عاشور وإكرامي وفتحي وسليمان لبحث التجديد لهم

بسبب معاملته.. سحب ملف التجديد لرباعي كبار الأهلي من سيد عبد الحفيظ

الأهلي يحسم تجديد تعاقد وليد سليمان لمدة عامين

مفاجأة.. حسام عاشور يكشف عن موقفه من الانتقال للزمالك

ترشيحاتنا

أستراليا: دواء مضاد للطفيليات قادر على علاج فيروس كورونا في 48 ساعة.. تفاصيل

صحيفة بريطانية: علامة بالجلد تؤكد الإصابة بفيروس كورونا

أحد الشعانين.. عيد يحتفل به المسيحيون غدا فما هي قصته؟

خسائر جيش مصر الأبيض.. 3 حالات وفاة و43 إصابة بفيروس كورونا

الأهالي رفضوا دفنها.. نائب الدقهلية يوضح كيفية التعامل مع موتى كورونا

ترامب بصدد اتخاذ أهم قرار في حياته.. هل يعمق الرئيس المتهور جراح الأمريكيين من كورونا؟

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يتحدى شوبير .. تفاصيل جلسة الخطيب مع فايلر

نحس من يومه.. كورونا يمنع لاعب الأهلي السابق من العودة للملاعب بعد غياب 8 سنوات

شاهد .. رسالة غامضة من نجم الزمالك بعد انتشار انباء عن رحيلة الي بيراميدز

حسين الشحات يغني بنت الجيران في البلكونة بمشاركة جيرانه.. فيديو

حفيظ دراجي في حوار لـ صدى البلد: يجب أن تعود الدوريات بتلك الشروط.. البعض يدعي تراجع أداء صلاح بسبب بطولة إفريقيا.. وأنصح محرز بالرحيل عن السيتي

فيديو مؤثر.. مجدي عبد الغني يوضح رأيه في ظاهرة رفض دفن المتوفين بـ كورونا

بعد أوروبا.. موقف الأندية المصرية من تخفيض رواتب اللاعبين بسبب كورونا

حمادة صدقي: شعرت بالحزن من طريقة التعامل مع حسن شحاتة عقب إقالة أجيري

استياء في الأهلي من حملة الهجوم على لجنة التخطيط

عندما أتكلم عن أبي لا أجد كلمات تصفه.. محمد أبو جبل يظهر بصحبة والده

شبح الإيقاف يطارد جهاد جريشة بسبب إبراهيم نور الدين.. تفاصيل

عصام الحضري يكشف عن أسوأ مباراة في تاريخه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستراليا: دواء مضاد للطفيليات قادر على علاج فيروس كورونا في 48 ساعة.. تفاصيل

لماذا لا تحب اليابان السيارات الأمريكية؟

تعرف على شخصيات مسلسل الفتوة لـ ياسر جلال.. صور