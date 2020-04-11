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رياضة

مجدي عبد الغني يكشف رأيه في عودة لاعبي الدوري للتدريبات

السبت 11/أبريل/2020 - 02:03 م
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
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يسرى غازى
أكد مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أن فكرة عودة لاعبي أندية الدورى الممتاز إلى التدريبات مجددا استعدادا لاستئناف الدورى المحلى قرار حكومى فى المقام الأول والأخير.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة الدكتور وديع الجريء أصدر بيانا أمس الجمعة بعودة التدريبات الأندية المحلية لمدة ٣ أسابيع لاستعادة الفورمة والجاهزية البدنية. 

وقال البلدوزر فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إن عودة اللاعبين الى التدريبات يحتاج الى قرار حكومى طبقا للوضع الحالى لفيروس كورونا ومدى انحسار انتشاره داخل البلاد. 

وأضاف: 'قرار عودة لاعبي الأندية الى التدريبات يخضع الى هل الأمور أفضل هل هى أسوأ بشأن انتشار فيروس كورونا وذلك من خلال البيانات والمعلومات لدى الحكومة والدولة ممثلة فى وزارة الصحة لأن قرار مثل هذا سوف يترتب عليه أمور كثيرة. 

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت فى وقت سابق عن مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل الجاري.  

يأتي ذلك بعد إعلان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى تمديد فرض الحظر الجزئي على حركة المواطنين للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
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