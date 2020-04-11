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محافظات

"طبيبك في بيتك".. مبادرة مجانية بالوادي الجديد

السبت 11/أبريل/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

 أعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان لها اليوم السبت، تدشين مبادرة مجانية بعنوان "طبيب في بيتك" تحت رعاية مجموعة من الأطباء المتطوعين، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملّوط، محافظ الإقليم، لاستقبال استشارات المواطنين في كل التخصصات واستفسارات الحالات المرضية والإجابة عن تساؤلاتهم عبر تطبيق واتساب الإلكتروني.

وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للحد من تزاحم المواطنين أمام أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمركزية للتخفيف من معاناة المرضى ومراعاة لظروف الأسر المعيشية الصعبة، حتى لا يضطروا للخروج من منازلهم لتوقيع الكشف الطبي على مدى اليوم وخلال ساعات الحظر.

وأكد البيان، أن المبادرة لاقت إقبالًا كبيرًا من الأطباء للمشاركة في المبادرة إيمانًا بدورهم لمساعدة الدولة المصرية في الحد من انتشار فيروس كورونا وعدم نزول المواطنين من المنازل، وتجاوب عدد كبير من المواطنين وأصحاب الحالات المرضية منذ الساعات الأولى من تفعيل المبادرة.

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