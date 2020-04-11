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فن

علي الألفي يطرح كليب أغنية ما تنفعلكش.. فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 01:58 م
علي الألفي
علي الألفي
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آيه عاطف
طرح الفنان علي الألفي، كليب أغنيته التي تحمل اسم "ماتنفعلكش" وذلك عبر صفحته  الرسمية على موقع الفيسبوك، وهي أغنية كان قد طرحها منذ عدة سنوات.

تقول كلمات الأغنية :"ماتنفعلكش .. كلمة وقالوهالي في كل مكان .. مفيش انسان شافني معاها الا ندالي وقالي انساها  .. ماتنفعلكش .. انت رقيق ولسة برئ وقلبك ورده بتفتح".

وهي سنين دموع وانين .. من قلب لقلب بتتفسح .. مصدقتش مدققتش ..مشيت وياها موقفتش.. لحد ما جيه عليا الدور .. وهونت عليها مصعبتش".

أغنية "ماتنفعلكش" من كلمات أحمد شلبي وألحان كريم بغدادي وتوزيع شريف محسن وإخراج عمرو ميكانو.

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