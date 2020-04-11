عمر السومة يكشف عن رأيه في أفضل لاعب بالدوري السعودي





ووجه الجمهور عدد من الأسئلة المهمة للدولي السوري، وكان أبرزها أفضل لاعب واجهه بالدوري السعودي، لافتا إلى أن سالم الدوسري لاعب نادي الهلال هو أفضل اللاعبين السعوديين خلال الفترة الحالية، نظرًا لما يمتلكه من سرعة وقوة ومهارات فنية عالية ويستطيع تسجيل الأهداف.





واختار السومة، الدولي المغربي لاعب نادي النصر نور الدين أمرابط عن أندريه كاريلو لاعب نادي الهلال، مؤكدا أهمية كلا اللاعبين وقيمتهما لكنه يفضل أمرابط الذي يستطيع الصناعة والتسجيل في كل مباراة يخوضها.





يذكر أن السومة صاحب الـ31 عاما يعد أحد أهم اللاعبين في الدوري السعودي منذ انتقاله من نادي القادسية إلى صفوف الأهلي عام 2014 وحقق معهم بطولات عديدة أهمها بطولة الدوري الغائبة عن قلعة الراقي منذ 32 عام بجانب تحقيقه لقب هداف الدوري السعودي 3 مرات متتالية.

كشف عمرو السومة عن رأيه في أفضل اللاعبين بالدوري السعودي، وذلك عبر بث مباشر بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وذلك عبر حساب اللاعب الرسمي.