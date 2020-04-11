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رياضة

الشباب السعودي يقترب من حسم صفقة نجم موناكو

السبت 11/أبريل/2020 - 02:08 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
اقترب نادي الشباب السعودي من حسم صفقة مهمة من الدوري الفرنسي خلال الفترة الحالية، حيث يسعى الفريق لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الرياضي الجديد للمنافسة على الألقاب.

وأكد تقرير صحفي منسوب لصحيفة "عكاظ" السعودية أن المفاوضات بين حارس نادي موناكو الفرنسي دانييل سوباشيتش وإدارة نادي الشباب تسير على نحو جيد حتى الآن، حيث جست إدارة النادي نبض الحارس للانضمام لها خلال الموسم الرياضي الجديد وهو ما لقى قبول لدى الدولي الكرواتي. 

وأضاف التقرير أن المقابل المادي الكبير الذي سيمنحه النادي لوباشيتش "35 عامًا" سوف يسهل عملية انتقاله صوب نادي الشباب بعد 8 مواسم ناجحة قضاها مع فريق الإمارة الفرنسية. 

وسوف تدفع قلة المشاركات أيضا الحارس الكرواتي لقبول العرض، حيث قل عدد مشاركاته عن المواسم الماضية، حيث خاض الموسم الماضي 14 مباراة فقط وأصبح حاليًا الحارس البديل للفريق. 

ويعد سوباشيتش أحد أعمدة الجيل الذهبي لكرواتيا، والذي حقق المركز الثاني بكأس العالم 2018 حيث شارك مع الفريق في كل مباريات البطولة وظهر بمستوى مميز مما دفع عدة اندية كبرى للتفاوض معه ولكنه فضل البقاء في موناكو الذي حقق معه بطولة الدوري الفرنسي موسم 2016 /2017. 
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