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أخبار العالم

الكرملين: بوتين أنقذ روسيا من كارثة.. وذروة كورونا خلال أسبوعين

السبت 11/أبريل/2020 - 02:09 م
بوتين
بوتين
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على صالح
قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن الأسبوعين المقبلين سيبينان ما إذا كانت روسيا تقترب من ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد أم لا.

وقال بيسكوف في مقابلة تلفزيونية اليوم السبت، "خلال الأسبوعين المقبلين، من المتوقع أن يكون هناك فهم عما إذا كنا نقترب من ذروة معدل الإصابة أو عندما نقترب منه".

ومضى المتحدث الروسي يقول، إن أوامر البقاء في المنزل التي أصدرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ساعدت على تجنب سيناريو النمو المتسارع للحالات كارثية.

واضاف: يمكن للمرء أن يتصور أنه إذا لم يتم التوقيع على هذا المرسوم، فإننا الآن يمكن أن نتعرض للتهديد من خلال الأسي ، أي التشنج المتفجر في عدد الأشخاص المصابين، وافترض أننا لا نلاحظ هذا الآن.

ياتي هذا في الوقت الذي اعلن فيه مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا اليوم السبت عن أن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 داخل الدولة ارتفع بمقدار 1667 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 13584 منذ بداية تفشي المرض.

وذكر مركز في بيان اليوم السبت إنه خلال الـ 24 ساعة السابقة، تم تسجيل 1667 حالة ااصابة بفيروس كورونا COVID-19 في 49 منطقة في روسيا.

وأعلن المركز أن غالبية هذه الحالات الجديدة سجلت في موسكو، بواقع 1030 حالة جديدة في العاصمة الروسية، حتى اليوم السبت، ليرتفع عدد المصابين في موسكو إلى ما يقرب من 9000 حالة إصابة.

وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن 152 اختبارًا إيجابيًا جديدًا في منطقة موسكو، بالإضافة إلى ذلك، تم تأكيد 80 حالة جديدة من المرض في سانت بطرسبرج.

وأضاف المركز أن 12 شخصا آخرين لقوا حتفهم بعد الإصابة بالمرض، ما رفع إجمالي عدد القتلى منذ بداية تفشي المرض إلى 106.

وذكر المركز أنه على مدار الـ 24 ساعة الماضية، توفي 12 مريضًا ثبتت إصابتهم بمرض كورونا ... ليرتفع عدد القتلى إلى 106 أشخاص في روسيا.

ومع ذلك ، فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض بشكل حاد خلال اليوم الماضي وتجاوز 1000 شخص.

وأضاف المركز أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تعافى 250 شخصًا من المرض ... منذ بداية تفشي المرض، أصبح العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا في روسيا الآن 1045.
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