AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تدريبات قاسية لـ أنيس البدري في العزل المنزلي

السبت 11/أبريل/2020 - 02:14 م
أنيس البدري
أنيس البدري
Advertisements
إسراء أشرف
يخوض الدولي التونسي أنيس البدري، لاعب اتحاد جدة السعودية، تدريبات خاصة وقاسية، للحفاظ على لياقته البدنية، في ظل توقف منافسات كرة القدم، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن البدري يواصل تدريباته في العزل المنزلي على فترتين، صباحية ومسائية، في مقر سكنه، بمدينة جدة، في ظل تعليق النشاط الرياضي والتدريبات الجماعية، بسبب كورونا.

وأوضحت الصحيفة، أن التدريبات الصباحية تشمل تمارين الجري حول الملعب المصغر في مقر سكنه، فيما تتركز المسائية على النواحي اللياقية والبدنية باستخدام الأجهزة الرياضية.

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أنه يختتم برنامجه التدريبي اليومي بأداء تمارين خاصة بالكرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدريب 1831 أخصائيا بتعليم المنيا على التعامل مع فيروس كورونا

اتحاد جدة يجهز أنيس البدري لموقعة الهلال في الكلاسيكو

السومة يستعيد لياقته ب100 ألف ريال

نبأ سار لجماهير أهلي جدة بشأن العويس

بشرى سارة لجماهير أهلي جدة بشأن هوساوي

نجوم كرة القدم في العزل.. جورجينا حلاق رونالدو.. محمد صلاح يبتكر بان كيك.. نيمار يتدرب مع كلابه

ترشيحاتنا

بسبب فيروس كورونا.. 6 تكليفات عاجلة للمحافظين تعرف عليها

خاص.. محمود العسيلي على أسطح إحدى العمارات في المعادي.. تفاصيل

التعليم العالي: بدأنا استخدام العقار الياباني لعلاج كورونا..والنتائج مبشرة

لطلاب المدارس.. خطوات بسيطة تسهل عملية استخدام المكتبة الرقمية في إعداد المشروع البحثي

فى ذكرى رحيل محمود الجندى.. صدمة وغيرة زواجه وطلاقه من عبلة كامل

خسائر جيش مصر الأبيض.. 3 حالات وفاة و43 إصابة بفيروس كورونا

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يتحدى شوبير .. تفاصيل جلسة الخطيب مع فايلر

نحس من يومه.. كورونا يمنع لاعب الأهلي السابق من العودة للملاعب بعد غياب 8 سنوات

استياء في الأهلي من حملة الهجوم على لجنة التخطيط

حسين الشحات يغني بنت الجيران في البلكونة بمشاركة جيرانه.. فيديو

بعد أوروبا.. موقف الأندية المصرية من تخفيض رواتب اللاعبين بسبب كورونا

حفيظ دراجي في حوار لـ صدى البلد: يجب أن تعود الدوريات بتلك الشروط.. البعض يدعي تراجع أداء صلاح بسبب بطولة إفريقيا.. وأنصح محرز بالرحيل عن السيتي

فيديو مؤثر.. مجدي عبد الغني يوضح رأيه في ظاهرة رفض دفن المتوفين بـ كورونا

حمادة صدقي: شعرت بالحزن من طريقة التعامل مع حسن شحاتة عقب إقالة أجيري

رسميا.. الكاف يعلن تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لأجل غير مسمى

عن عودة التدريبات.. خبراء يؤيدون بشرط واتحاد الكرة يرفض سيناريو ألمانيا وتونس

عندما أتكلم عن أبي لا أجد كلمات تصفه.. محمد أبو جبل يظهر بصحبة والده

عصام الحضري يكشف عن أسوأ مباراة في تاريخه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهارده؟ طبق مكرونة بالبصل مع كبدة البانيه والسلطة الخضراء

بمكياج ناعم .. نوال الزغبي تستعرض جمالها على إنستجرام

استراليا: دواء مضاد للطفيليات قادر على علاج فيروس كورونا في 48 ساعة.. تفاصيل