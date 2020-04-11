تدريبات قاسية لـ أنيس البدري في العزل المنزلي

يخوض الدولي التونسي أنيس البدري، لاعب اتحاد جدة السعودية، تدريبات خاصة وقاسية، للحفاظ على لياقته البدنية ، في ظل توقف منافسات كرة القدم، بسبب تفشي فيروس كورونا.



وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن البدري يواصل تدريباته في العزل المنزلي على فترتين، صباحية ومسائية، في مقر سكنه، بمدينة جدة، في ظل تعليق النشاط الرياضي والتدريبات الجماعية، بسبب كورونا. وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن البدري يواصل تدريباته في العزل المنزلي على فترتين، صباحية ومسائية، في مقر سكنه، بمدينة جدة، في ظل تعليق النشاط الرياضي والتدريبات الجماعية، بسبب كورونا.



وأوضحت الصحيفة، أن التدريبات الصباحية تشمل تمارين الجري حول الملعب المصغر في مقر سكنه، فيما تتركز المسائية على النواحي اللياقية والبدنية باستخدام الأجهزة الرياضية.



