بالفيديو والصور.. ملايين الأمريكيين يلجأون لـ بنوك الطعام في زمن كورونا

حذرت بنوك الطعام في الولايات المتحدة من أنها لا تستطيع التعامل مع الطفرة الكبيرة في الطلب التي تسببت فيها ارتفاع معدلات البطالة خلال أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".





ومع وجود عشرات الملايين من الأمريكيين عاطلين عن العمل، تكافح المدن في جميع أنحاء البلاد لتلبية الطلب على الغذاء حيث يتم رؤية طوابير طويلة خارج المنظمات غير الربحية التي تساعد أشد المتضررين من جائحة فيروس كورونا.





وحذرت بنوك الطعام من ولاية "مين" إلى العاصمة الأمريكية واشنطن أن التبرعات تراجعت بينما ارتفاع الطلب على الأطعمة.





واصطفت السيارات على مسافة أكثر من ميل أمام محال البقالة الطارئة التي يديرها بنوك الطعام في بيتسبرج.





وخطط بنك الطعام في بيتسبرج المجتمعي للأغذية لتوزيع صندوقين من الطعام على كل سيارة، وهو ما يكفي لصنع 40 وجبة.





وقال شارلي ماكيني، مدير بنك "جريت بيتسبرج كوميونيتي فوود بنك" لإذاعة "كي دي كي إيه" KDKA ، إن العديد من الأشخاص يبحثون عن المساعدة للمرة الأولى، ووصف ذلك إلى أنه يدعو إلى القلق.





وقال ماكيني: "كان لديهم عمل، ويعتنون بعائلاتهم، لكن تم تقليص ساعات عملهم أو منحهم إجازات من العمل".





وفي مدينة نيويورك الأكثر تضررا من فيروس كورونا، والتي تعتبر بؤرة لتفشي الوباء، شوهد الناس يقفون خارج مطبخ حساء تديره كنيسة في قرية إيست مانهاتن.





وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن تفشي كورونا أجبر 40% من بنوك الطعام على وقف عملياتهم، وهو ما يعنى أن هذه المنظمات الخيرية تحتاج إلى طرق أخرى لمساعدة سكان نيويورك الجوعى.





في إنجلوود، يتوقع بنك الطعام الإقليمي في لوس أنجلوس تسليم الطعام إلى ما يصل إلى 5000 عائلة.