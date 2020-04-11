هل تحولنا إلى وحوش.. أنيسة حسونة تشعل تويتر بتعليق عن المتوفيين بـ كورونا

نشرت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب تويتة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وقالت أنيسة حسونة في تعليقها: لم أشاهد في حياتي قسوة القلب التي ظهرت في واقعة رفض أهالي قرية دفن الطبيبة التي أصيبت بفيروس كورونا هل نتحول إلى وحوش لا تعرف الإنسانية ! حسبنا الله ونعم الوكيل".





ولاقت التدوينة انتشارا واسعا وعلق عليها البعض قائلا:

بقت مًأساة يا فندم يارب سترك ورضاك احفظ اهلنا وناسنا وشعبنا وأزح الغمة وارفع عنا جميعا البلاء اللهم ًآمين.





حوار رفض أهالي أي قرية دفن أي حد متوفي بسبب كورونا دي مش طباعنا ايه إلي جرالنا.





ده دور الإعلام والدكاتره حاليا .. تخرج علي الميديا وتوضح لنا اذا كان الفيروس ممكن يتنقل من الجثة ( المتوفاة) للعامة أم لا ؟





يذكر أن اعترض أهالي قرية "شبرا البهو" في الدقهلية على دفن طبيبة توفيت في مستشفى العزل بالإسماعيلية بعد إصابتها فيروس كورونا في قريتهم، وتجمهروا أمام سيارة الإسعاف ورفضوا دخولها المقابر.





وانتقلت أجهزة الأمن إلى قرية " شبرا البهو " بقيادة نائب مدير أمن الدقهلية، ومأمور مركز شرطة أجا، في محاولة منهم للتهدئة الأهالي، وتدخلت الإدارة الصحية لمركز أجا، لتوضيح عدم وجود أي خطورة من دفن الجثة، إلا أن الأهالي أصروا على رفضهم، وما تزال الأمور متجمدة.