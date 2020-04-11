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محافظات

أطباء مستشفى العزل بالإسماعيلية يعلنون غضبهم من حملات التنمر.. تفاصيل

السبت 11/أبريل/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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انجي هيبة
وجه أطباء مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الإسماعيلية رسالة لجموع المواطنين، عبر بث فيديو على الصفحة الرسمية لإدارة المستشفى.

وطالب الأطباء من خلال كلماتهم، المواطنين بالالتزام وتنفيذ جميع الإرشادات والتعليمات، والتي تنشرها وزارة الصحة من أجل حماية صحتهم وأولادهم من خطر فيروس كورونا القاتل. 

وأكد الأطباء حرصهم على أداء مهام واجبهم كاملة، وأنهم على أتم الاستعداد لتقديم الكثير من العطاء لخدمة مرضاهم، ولكنهم استنكروا سوء المعاملة وحملة التنمر التي تواجه الأطباء في بعض المناطق، وطالبوا الجميع بضبط النفس من أجل عبور الازمة. 

وشدد الأطباء على أهمية الالتزام بعدم المشاركة في تجمعات ومواعيد الحظر.

واستنكر الدكتور علي حطب، مدير المستشفى، تجمهرات بعض الأهالي ومحاولاتهم لمنع دفن جثمان المتوفى نتيجة إصابته بالفيروس المستجد، موضحا أن الإصابة محلها الرئة، وأنه لا داعي للقلق، حيث إن إجراءات الوقاية تتبع كاملة بتغليف الجثمان ولا صحة لنشر الفيروس بعد الدفن.
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