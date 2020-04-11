نائب مشيدا بمقترح أبو العينين: هناك اتجاه من الدولة لدراسة تداعيات كورونا اقتصاديا

أشاد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بمقترح النائب محمد أبو العينين بشأن دعوة الحكومة والخبراء لإعداد خطط اقتصادية لما بعد كورونا، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر بمثابة اتجاه من جانب الدولة وكل دول العالم لدراسة تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد.





وأكد عبد النظير، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس النواب والحكومة لديهم اقتناع بضرورة النظر إلى كيفية النهوض بالاقتصاد المصرى بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.





وقال عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "إننا كدولة لها تاريخ يجب أن يكون لدينا إجراءات حاسمة لمواجهة تداعيات كورونا والآثار المترتبة على الاقتصاد المصرى، بحيث تكون الدولة مستقرة وفى طريق الإصلاح والاستقرار، وفى نفس الوقت نحافظ على النهوض بالاقتصاد مما يعود بالخير على الشعب المصرى".





وأضاف: "لدينا خبراء اقتصاديون على مستوى عالٍ لديهم القدرة على إعداد خطة للنهوض بالاقتصاد المصرى"، مشيرا إلى أن الرئيس لا يترك شيئا إلا ويتحدث عنه.





كان النائب محمد أبو العينين، طالب الإعلام، بالتحدث عما ستواجهه مصر من تحديات عالمية، بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، داعيا الحكومة والخبراء إلى تشكيل لجان لدراسة خطط مصر المستقبلية.



