انتظرونا.. السياحة والآثار تطلق فيديو شرح القلادة الذهبية للملك بسوسنيس الأول

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، عن إطلاق فيديو جديد لجولتها الإرشادية الثالثة، لعرض وشرح القلادة الذهبية للملك بسوسنيس الأول.





القلادة الذهبية للملك بسوسنيس الأول:

تم اكتشافها حول عنق مومياء الملك بسوسنيس الأول (حوالي 1039–991 ق.م)، أحد ملوك الأسرة 21، و هي واحدة من ثلاثة قلادات للملك مصنوعة من الذهب الخالص و تتكون من 14 سلسة من الذهب متفرعة تنتهي بزهور اللوتس تنتهي بأثنين من هذه السلاسل يقسم بدوره الي سلسلتين اخرين، وتتعلق بخمسة صفوف من الأقراص الذهبية الرقيقة مجمعة جنبًا إلى جنب يربطهم مشبك مركزي يحمل اثنين من أسماء الملك.









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