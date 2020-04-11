في زمن كورونا.. عبد المنصف يمارس التمارين الرياضية في منزله.. شاهد

نشر محمد عبد المنصف لاعب نادى الزمالك السابق، فيديو جديدا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر محمد عبد المنصف في منزله وهو يمارس التمارين الرياضية للحفاظ على لياقته البدنية وعدم التأثر بتلك الفترة التى توقف خلالها جميع الأنشطة الرياضية.





يذكر أن عبد المنصف يمتلك مسيرة دولية حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث شارك مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية فى نسخ 2006، والتى أقيمت بمصر وتوج بها المنتخب الوطنى، و2008 والتى انتزعها الفراعنة أيضًا تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.





كما أن محمد عبدالمنصف جمعته قصة حب قديمة بزوجته لقاء الخميسي وبدأت حينما شاهدها لأول مرة بأحد المطاعم عام 2003، وأعجب بها وتزوجا في نفس العام، بعد عرض فيلم عسكر في المعسكر، والذي يعد خطوة مهمة فى مشوارها الفنى.