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السعودية تسجل 382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 02:50 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل لها، بأنه تم تسجيل 382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالى الإصابات بالفيروس إلى 4033 حالة. 

وفي إطار الجهود الدولية للحد من تفشي الوباء، أرسلت الصين وفدا من الأطباء لمساعدة روسيا على احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان له اليوم، السبت: "لمساعدة روسيا على مكافحة وباء عدوى فيروس كورونا المستجد.. قررت الحكومة الصينية إرسال مجموعة من الخبراء الطبيين إلى روسيا".

وأعلنت السلطات الصحية الروسية أمس، الجمعة، عن تسجيل 1786 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة العامة إلى 11917 حالة.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له، إن الإصابات الجديدة، التي وصلت نسبة زيادتها اليومية إلى 17.6%، رصدت في 57 منطقة روسية، معظمها في العاصمة موسكو، حيث تم اكتشاف 1124 حالة جديدة لتبلغ الحصيلة 7882 إصابة. 
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