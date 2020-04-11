AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد مظاهرات رفض دفن ضحايا كورونا.. هل ينتقل الفيروس من الموتى للأحياء؟

السبت 11/أبريل/2020 - 03:04 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
قالت الدكتورة إيمان مرزوق، أستاذ مساعد علم الفيروسات بجامعة القصيم، إنه لا يوجد ضرر على الأحياء من دفن موتي فيروس كورونا، ولكن باتخاذ الإجراءات الوقائية.


وشددت "مرزوق"، الحاصلة على الدكتوراه فى الفيروسات والإنفلونزا شديدة الضراوة من جامعة برلين الحرة بألمانيا، في تصريحات لـ "صدى البلد"، على أنه يجب توافر وسائل الأمان والوقاية، كالجوانتي والماسكات من نوع n 95 ونظارات طبيه ومرايل وقائية، إضافة إلى الأحذية المخصصة لذلك.


وأوضحت أستاذ علوم الفيروسات، أنه يجب استخدام وسائل الأمان بالتكفين والتغسيل والحذر عند استخدام الأكياس حاملة الجثة مع ضرورة عدم فتح الصناديق التى يتم وضع الجثمان بها.


وأشارت إلى أن من الضروري بعد الانتهاء، عمل تعقيم وتطهير للأشخاص المتواجدين والمتعاملين مع الحالة، وأماكن التعامل، مضيفة أنه باتباع التعليمات والإجراءات الوقائية لن ينتشر فيروس كورونا المستجد الأحياء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القومي للبحوث المصري يعلن عن خبر سار بخصوص فيروس كورونا.. فيديو

الأحذية ناقلة لـ كورونا.. هاني الناظر يحذر من وصفات السوشيال ميديا.. فيديو

كورونا يعيش على الأحذية لمدة 5 أيام.. حيلة جديدة من الفيروس الذكي لاقتحام المنازل

السعودية تهاجم كورونا بـ طائرة درون.. تقنية جديدة لكشف حالات الفيروس اللعين

اعرف الحقيقة.. هل يستمر التصاق فيروس كورونا بالأحذية عدة أيام

أشهرهم متوفى سيارة النقل.. يوسف يروي تفاصيل غسل وتكفين ضحايا كورونا

ترشيحاتنا

خسائر جيش مصر الأبيض.. 3 حالات وفاة و43 إصابة بفيروس كورونا

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يتحدى شوبير .. تفاصيل جلسة الخطيب مع فايلر

الحالة صفر في ألمانيا.. أول صينية مصابة بـ كورونا في أوروبا سبب كارثة إيطاليا

مرضى كورونا في مأزق.. أجهزة التنفس ما بين إنعاش القلب وإيقافه

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 11 - 4 - 2020

خبر صادم.. الحياة لن تعود لطبيعتها قبل عام بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتجنب زيادة الوزن.. 5 حيل غير متوقعة في فترة العزل المنزلي

هناكل إيه النهارده؟ طبق مكرونة بالبصل مع كبدة البانيه والسلطة الخضراء

بمكياج ناعم .. نوال الزغبي تستعرض جمالها على إنستجرام