بعد مظاهرات رفض دفن ضحايا كورونا.. هل ينتقل الفيروس من الموتى للأحياء؟

قالت الدكتورة إيمان مرزوق، أستاذ مساعد علم الفيروسات بجامعة القصيم، إنه لا يوجد ضرر على الأحياء من دفن موتي فيروس كورونا، ولكن باتخاذ الإجراءات الوقائية.









وشددت "مرزوق"، الحاصلة على الدكتوراه فى الفيروسات والإنفلونزا شديدة الضراوة من جامعة برلين الحرة بألمانيا، في تصريحات لـ "صدى البلد"، على أنه يجب توافر وسائل الأمان والوقاية، كالجوانتي والماسكات من نوع n 95 ونظارات طبيه ومرايل وقائية، إضافة إلى الأحذية المخصصة لذلك.









وأوضحت أستاذ علوم الفيروسات، أنه يجب استخدام وسائل الأمان بالتكفين والتغسيل والحذر عند استخدام الأكياس حاملة الجثة مع ضرورة عدم فتح الصناديق التى يتم وضع الجثمان بها.









وأشارت إلى أن من الضروري بعد الانتهاء، عمل تعقيم وتطهير للأشخاص المتواجدين والمتعاملين مع الحالة، وأماكن التعامل، مضيفة أنه باتباع التعليمات والإجراءات الوقائية لن ينتشر فيروس كورونا المستجد الأحياء.