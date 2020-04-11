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أخبار البلد

أقل خطورة من الأحياء.. كيف نتعامل مع المتوفين بفيروس كورونا؟

السبت 11/أبريل/2020 - 03:35 م
صدى البلد
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محمد غالي
أكدت الدكتورة إيمان مرزوق، أستاذ مساعد علم الفيروسات بجامعة القصيم، أنه لا يوجد ضرر على الأحياء من دفن موتى فيروس كورونا، وذلك باتخاذ الإجراءات الوقائية شأنهم فى ذلك شأن الأحياء، بل ربما أقل خطورة منهم.


وقالت الدكتورة إيمان مرزوق، الحاصلة على الدكتوراه فى الفيروسات والإنفلونزا شديدة الضراوة من جامعة برلين الحرة بألمانيا، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه يجب توافر وسائل الأمان والوقاية، كالجوانتي والماسكات من نوع n 95 ونظارات طبية ومرايل وقائية، بالإضافة إلى الأحذية المخصصة لذلك.


وأوضحت أستاذ علوم الفيروسات، أنه يجب استخدام وسائل الأمان في التكفين والتغسيل، والحذر عند استخدام الأكياس حاملة الجثة مع ضرورة عدم فتح الصناديق التى يتم وضع الجثمان بها.


وأشارت إلى أنه من الضروري بعد الانتهاء، عمل تعقيم وتطهير للأشخاص المتواجدين والمتعاملين مع الحالة، وأماكن التعامل، مضيفة أنه باتباع التعليمات والإجراءات الوقائية لن ينتشر فيروس كورونا المستجد بين الأحياء.
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