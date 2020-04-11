أخبار الرياضة.. الكاف يعلن تأجيل دوري أبطال أفريقيا.. استياء في الأهلي.. تريزيجيه يحدد وجهته المقبلة

أبلغ محمود حسن تريزيجيه، المحترف المصري ضمن صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي، مدربة ببقائه في الدورى الإنجليزي حتى إذا نزل الفريق لدورى القسم الثاني.





ربما هو اللاعب الأكثر نحسا في العالم، البرازيلي فابيو جونيور، لاعب النادي الأهلي السابق، الذي قرر العودة للملاعب بعد غياب دام 8 سنوات، لكن يبدو أن كرة القدم ترفض عودته، حيث تم إيقاف النشاط الكروي في معظم دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا.