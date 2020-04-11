أخبار الرياضة.. الكاف يعلن تأجيل دوري أبطال أفريقيا.. استياء في الأهلي.. تريزيجيه يحدد وجهته المقبلة
السبت 11/أبريل/2020 - 03:42 م
دوري أبطال أفريقيا
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا " كوفيد 19".
سادت حالة من الاستياء الشديد داخل النادي الأهلي، جراء الحملة التي وصفها البعض بالممنهجة ضد إدارة القلعة الحمراء في ملف التفاوض مع الرباعي الكبار شريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور، وأبدت إدارة النادي تحفظها الشديد على تلك الأمور وهناك ملف وتقرير كامل يتم إعداده عن تناقضات وسائل الإعلام ودراسة تقديم شكاوى رسمية بها لمسئولي تلك الجهات.
أبلغ محمود حسن تريزيجيه، المحترف المصري ضمن صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي، مدربة ببقائه في الدورى الإنجليزي حتى إذا نزل الفريق لدورى القسم الثاني.
ربما هو اللاعب الأكثر نحسا في العالم، البرازيلي فابيو جونيور، لاعب النادي الأهلي السابق، الذي قرر العودة للملاعب بعد غياب دام 8 سنوات، لكن يبدو أن كرة القدم ترفض عودته، حيث تم إيقاف النشاط الكروي في معظم دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا.
أكد مجدى عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أن فكرة عودة لاعبي أندية الدورى الممتاز إلى التدريبات مجددا استعدادا لاستئناف الدورى المحلى قرار حكومى فى المقام الأول والأخير.
أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق، أنه لا يخشى أي تربيطات تحدث فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.
كشف عصام الحضري، حارس منتخب مصر السابق، عن أسوأ مباراة له، خلال مسيرته الكروية.
أكد الجزائري حفيظ دراجي، المعلق الشهير بقنوات "بي إن سبورتس"، أن تحضيرات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 ستتأثر بسبب فيروس كورونا المستجد.
أكد إميلي روسود، نائب رئيس نادي برشلونة المستقيل، أنه لا يخشى مقاضاته من قبل إدارة النادي الكتالوني، بسبب تصريحاته الأخيرة.