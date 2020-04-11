تغيير الأسماء شعار النجوم فى دراما رمضان 2020.. حقوق الملكية الفكرية وملاءمة المضمون سر التبديل.. خيانة يسرا بدلا من دهب عيرة.. ونيللى كريم بميت وش وأحمد فهمى وأكرم حسنى رجالة البيت

يسرا تقرر تغيير مسلسلها إلى "خيانة عهد"



نيللى كريم بـ "ميت وش" بدل "النصابين"



الملكية الفكرية سبب تغيير اسم "تيمون وبومبا"









ونرصد أهم الأعمال التى قررت تغيير أسمائها.





"خيانة عهد"



قرر صناع مسلسل " دهب عيرة " للفنانة يسرا تغيير اسم العمل إلى "خيانة عهد"، وذلك بعد رؤيتهم أن الاسم الأخير يعبر بشكل أكبر عن مضمون العمل، وذلك على الرغم من أن ترويج العمل بدأ باسمه القديم "دهب عيرة".





والمسلسل يشارك في بطولته كل من يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وهنادى مهنى وخالد أنور وعبير صبرى وإخراج سامح عبد العزيز.





مسلسل يسرا لم يكن الأول هذا الموسم، فهناك 8 مسلسلات تغيرت أسماؤها، سواء بسبب حقوق الملكية، أو لأهداف تسويقية، أو للخروج عن المألوف.





"نساء من ذهب"



دخلت الفناناتان نبيلة عبيد ونادية الجندي تصوير مسلسل "نساء من ذهب"، وهو يحمل هذا الاسم، قبل أن يتم تغييره لـ"سكر زيادة"، والمسلسل يدور في حلقات متصلة منفصلة، وهو من إخراج وائل إحسان، وتم تصويره بالكامل في لبنان.





ويعد هذه العمل الأول الذى يجمع بين نادية الجندى ونبيلة عبيد، حيث ينتظرهما الجمهور بفارغ الصبر، خاصة أن العمل يعد من الأعمال ذات الصبغة الكوميدية.





"النصابين"



المسلسل تغير اسمه من "النصابين" إلى "بميت وش"، وقال السيناريست مدحت العدل عن سبب تغيير اسم المسلسل أن الاسم الجديد أكثر جذبا، بينما وصف الاسم الأول بالتقليدي.





والمسلسل ب طولة نيللي كريم وآسر ياسين.









"تيمون وبومبا"



قرر صناع مسلسل "تيمون وبوما" تغيير اسمه إلى "رجالة البيت"، وجاء هذه التغير بسبب حقوق الملكية الفكرية، خاصة أن هناك مسلسلا كرتونيا يحمل نفس الاسم "تيمون وبومبا"، ولذلك تم تغييره.







مسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويشارك فى بطولته أحمد فهمى وأكرم حسنى وبيومي فؤاد وويزو وعارفة عبد الرسول.





"روحين في زكيبة"



استقر صناع مسلسل "روحين فى زكيبة" لنجمي مسرح مصر حمدى الميرغنى ومحمد أسامة "أوس أوس "على تغيير اسم المسلسل لـ "اتنين فى الصندوق"، بدلا من اسم "روحين في زكيبة، والمسلسل سيعرض على قناة "إم بي سي مصر".





كتف قانوني



بعد أن عاد تصوير مسلسل «كتف قانوني» للتصوير منذ أيام، للعرض في رمضان 2020، قرر صناعه تغيير اسمه إلى "يا أنا يا جدو"، والمسلسل من بطولة أحمد بدير وسارة سلامة وطارق صبري، وإخراج عادل الأعصر.





"اتجاه عكسي"



مسلسل "اتجاه عكسي"، بطولة أمينة خليل، ويتكون من 15 حلقة، تغير اسمه إلى "ليه لا"، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.





"وصل أمانة" طرح الفنان علي ربيع بوستر مسلسله الرمضاني، وحمل المسلسل اسم "عمر ودياب"، بعدما كان اسمه "وصل أمانة"، ويشارك علي ربيع في بطولة المسلسل الفنان مصطفى خاطر.