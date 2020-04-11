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برلمان

نائب: يجب التركيز على مواردنا الزراعية والتعدينية والصناعية بعد انتهاء أزمة كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 03:33 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى

قال النائب محمد بدراوى ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن مقترح النائب محمد أبو العينين بشأن دعوة الحكومة والخبراء لإعداد خطط اقتصادية لما بعد كورونا مفيد جدا، لأنه من المهم أن ننظر للمرحلة اللاحقة بعد انتهاء ازمة فيروس كورونا من خلال اللجان المتخصصة فى البرلمان لدراسة الخطط المستقبلية ومنها اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الصناعة بالبرلمان.


وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أى دولة فى العالم فى مرحلة ما بعد فيروس كورونا لابد ان تستعد لدعم إقتصادها من خلال الموارد الطبيعية التى تمتلكها ، بحيث تركز كل دولة على مواردها الخاصة.


وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: "فى مصر على سبيل المثال يجب ان نركز على مواردنا الطبيعية مثل الزراعة و الثروة التعدينية والثروة الصناعية"، مشيرا إلى أنه يجب ان تكون لدينا خطة قصيرة المدى لإعادة فتح المصانع المغلقة.


واكد ان مصر أصبح لديها مورد اخر من الممكن استغلاله لدعم الاقتصاد المصرى بعد انتهاء ازمة فيروس كورونا المستجد وهو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


وكان النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، طالب وسائل الإعلام بالتحدث عما ستواجهه مصر من تحديات عالمية، بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، داعيا الحكومة والخبراء إلى تشكيل لجان لدراسة خطط مصر المستقبلية.


وتابع أبو العينين في مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه يجب على الإعلام إيضاح كيفية استغلال محنة أزمة كورونا لتأسيس نظام اقتصادي متكامل.

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