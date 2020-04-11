بعد انتشاره فى أمريكا.. هل استعدت مصر للموجة الجديدة من إنفلوانزا الطيور

في وسط الرعب والخوف الذي يسيطر على الولايات المتحدة الأمريكية جراء تفشي الفيروس التاجي كورونا في ولاياتها وتصدرها قائمة البلدان الأعلى نسبة إصابات ووفيات، فقد انتشر بها فيروس إنفلونزا الطيور بشكل أكثر خطورة من قبل.





وحول مدى إمكانية انتقال إنفلونزا الطيور إلى مصر، ومدى الإجراءات التى تتخذها الدولة في مواجهة الإنفلونزا، قال الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة، إن مصر على أتم استعداد لمواجهة أى أمراض تداهم الطيور، حيث تتخذ وزارة الزراعة جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار إنفلونزا الطيور، كما يحدث حاليا ببعض الدول.





وأشار "القرش" في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أنه يتم تحصين جميع الدواجن ضد أى أمراض أو إنفلونزا ، ويتم وضعها في الحضانات للحفاظ عليها، مضيفا أن هناك رقابة شديدة على المزارع، إذ يتم فحصها بشكل دوري للتأكد من سلامة الدواجن بها.





وقال "متحدث وزارة الزراعة" إن هيئة الطب البيطري لا تصدر ترخيص لأى مزرعة لتربية الدواجن إلا بعد التأكد من أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات للتأكد من سلامة التربية وتحصين الدواجن.





وأوضح أننا انتهينا من موجة التقلبات الجوية في الموسم الشتوى والذي تنشط فيه جميع أنواع إنفلونزا الدواجن، متوقعا استقرار الأمور خلال الفترة القادمة.





ونوه "القرش" إلى أن هناك إجراءات مشددة على استيراد اللحوم والدواجن من الخارج، حيث يتم فحص العينات قبل دخولها إلى البلاد.



