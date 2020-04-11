نائب أجا يكشف تفاصيل جديدة فى تأخر دفن جثة طبيبة مصابة بكورونا لمدة 5 ساعات

قال النائب أحمد الخشب، نائب دائرة أجا بالدقهلية، إن ما حدث اليوم، السبت، فى قرية شبرا البهو من رفض الأهالى لدفن جثة الطبيبة التى توفيت بفيروس كورونا اليوم جاء نتيجة عدم الوعي لدى المواطنين.





وأضاف الخشب، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الجثمان وصل فى السابعة صباحا وتم الدفن الساعة الحادية عشرة صباحا، نتيجة تجمهر الأهالى ورفضهم دفن الجثة بالقرية بناءً على رغبة زوج الطبيبة وأطفالها.





وأشاد نائب أجا بدور وزارة الداخلية فى حل الأزمة بعد تدخل مدير الأمن بمحافظة الدقهلية، لافتا إلى أن النواب قاموا على الفور بالتواصل مع القيادات الأمنية التى تعاملت فورا مع الموقف بمنتهى الاحترافية.