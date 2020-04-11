حيل بسيطة تمكنك من سمكرة السيارة بنفسك دون الحاجة لسمكري

نهتم جميعا بالمظهر الخارجي لسياراتنا و كثيرا ما نتعرض لصدمات او خبطات عنيفة تضر بصاج السيارة الخارجي، و نحتاج إلى الذهاب للسمكري او مركز فني لتصليحها و ننفق الكثير من الأموال، ونهدر الكثير من الوقت في هذا السياق نطرح عليكم بعض الحيل لاستعادة المظهر الجنالي للسيارة بعد تعرضها لصدمة .





خطوات لسمكرة الخبطات في السيارة :



1- نضف مكان الصدمة جيدا



2- اسكب المياه الساخنة على مكان الصدمة



3- احضر سلاكة الأحواض و قم بوضعها على مكان الصدمة و فرغ الهواء بداخلها و اسحب

4- عند فشلك في إصلاحها من أول مرة كرر الخطوة السابقة أكثر من مرة حتي تحصل علي النتيجة المطلوبة .



5- نضف مكان الصدمة جيدا و قم بتلميعها باستخدام البوليش لإعادتها كما كانت .

