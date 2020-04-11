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سيارات

حيل بسيطة تمكنك من سمكرة السيارة بنفسك دون الحاجة لسمكري

السبت 11/أبريل/2020 - 07:31 م
سمكرة السيارة بنفسك
سمكرة السيارة بنفسك
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اشرف عطية
نهتم جميعا بالمظهر الخارجي لسياراتنا و كثيرا ما نتعرض لصدمات او خبطات عنيفة تضر بصاج السيارة الخارجي، و نحتاج إلى الذهاب للسمكري او مركز فني لتصليحها و ننفق الكثير من الأموال، ونهدر الكثير من الوقت في هذا السياق نطرح عليكم بعض الحيل لاستعادة المظهر الجنالي للسيارة بعد تعرضها لصدمة .


خطوات لسمكرة الخبطات في السيارة :

1- نضف مكان الصدمة جيدا

2- اسكب المياه الساخنة على مكان الصدمة

3- احضر سلاكة الأحواض و قم بوضعها على مكان الصدمة و فرغ الهواء بداخلها و اسحب 

4- عند فشلك في إصلاحها من أول مرة كرر الخطوة السابقة أكثر من مرة حتي تحصل علي النتيجة المطلوبة .

5- نضف مكان الصدمة جيدا و قم بتلميعها باستخدام البوليش لإعادتها كما كانت .

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