AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب محافظ القاهرة: لن نسمح بأي مخالفات بناء.. وتأمين العاملين ضد كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 03:33 م
المهندسة جيهان عبد
المهندسة جيهان عبد المنعم
Advertisements
عبد العزيز جمال
وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقةالجنوبية بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة العاملين بالمشروعات المختلفة وكذا العاملين بمنظومة النظافة وبعض القطاعات الخدمية الأخرى والتى تتطلب تواجد العاملين فى الشارع.

وشددت على التأكد من إرتداء جميع العاملين على مدار اليوم للكمامات الواقية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية ، بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للعاملين بكافة المشروعات الجارية بمختلف محافظات الجمهورية ، والإلتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

كما وجهت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بعدم السماح بأي مخالفات بناء بنطاق المنطقة واتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد المخالفين والتصدي بكل حزم لهذه النوعية من المخالفات.

جاء ذلك بناء علي قرار رئيس الوزراء بشان تغليظ العقوبات علي اصحاب المباني المخالفة وتحويل المخالفات للنيابة العسكرية و الضرب بيد من حديد علي المخالفين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة 20 حالة بناء مخالف على أراضي زراعية في أسيوط

الحكومة: إزالة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والتحويل للنيابة العسكرية .. شاهد

بتكليف رئاسي.. الحكومة: إزالة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والتحويل للنيابة العسكرية..الدولة ستتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي

تنفيذا لقرارات الرئيس السيسي.. محافظ البحيرة يحذر المتعدين على الاراضي..صور

رئيس حي الزيتون يزيل بناء مخالفا ويطلق حملة تطهير ضد كورونا.. شاهد

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. شعراوي يكلف المحافظات بحصر العاملين بالنظافة والخدمات لتوفير الكمامات لهم

ترشيحاتنا

بالفيديو.. أهالي قرية بالدقهلية يرفضون دفن دكتورة توفيت بسبب كورونا

التعليم العالي: بدأنا استخدام العقار الياباني لعلاج كورونا..والنتائج مبشرة

لقاح لـ كورونا.. روسيا تزف بشرى سارة عن بدء اختبارات سريرية على 60 متطوعا

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 11 - 4 - 2020

مرضى كورونا في مأزق.. أجهزة التنفس ما بين إنعاش القلب وإيقافه

برنامج يظهر المصاب بـ كورونا ويحذرك.. تعرف على طريقة عمله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيطان وكارثة وطنية.. ماذا قال رؤساء أفريقيا عن فيروس كورونا المستجد

نساء فى حياة الخال.. تفاصيل علاقة الأبنودي بمخرجة وكواليس انفصالهم قبل زواجه من نهال كمال

لتجنب زيادة الوزن.. 5 حيل غير متوقعة في فترة العزل المنزلي