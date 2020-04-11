نائب محافظ القاهرة: لن نسمح بأي مخالفات بناء.. وتأمين العاملين ضد كورونا

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقةالجنوبية بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة العاملين بالمشروعات المختلفة وكذا العاملين بمنظومة النظافة وبعض القطاعات الخدمية الأخرى والتى تتطلب تواجد العاملين فى الشارع.



وشددت على التأكد من إرتداء جميع العاملين على مدار اليوم للكمامات الواقية.



جاء ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية ، بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للعاملين بكافة المشروعات الجارية بمختلف محافظات الجمهورية ، والإلتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.



كما وجهت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بعدم السماح بأي مخالفات بناء بنطاق المنطقة واتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد المخالفين والتصدي بكل حزم لهذه النوعية من المخالفات.



جاء ذلك بناء علي قرار رئيس الوزراء بشان تغليظ العقوبات علي اصحاب المباني المخالفة وتحويل المخالفات للنيابة العسكرية و الضرب بيد من حديد علي المخالفين.

