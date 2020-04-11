الكاتب إسلام أحمد يكشف تفاصيل فيلمه الجديد جريمة في الساحل

أوشك الكاتب والسيناريست اسلام احمد محمد ، علي الانتهاء من كتابة سيناريو فيلمه الجديد" جريمة في الساحل " ، مشيرا إلى أنه انتهى من كتابة ما يقرب من 50% من الفيلم.





يدور الفيلم حول جريمة قتل ارتكبت في الساحل الشمالي يثير حولها الغموض والإثارة.





وأكد إسلام أحمد : أن الفيلم يدور في إطار الاكشن ويعتمد علي البطولة الجماعية من الشباب الصاعد ومن المقرر أن يتم الإعلان عن ابطال الفيلم قريبأ جدا بعد عيد الفطر مباشرة والانتهاء من حظر التجول.





كما يعقد عدة جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية للاستقرار علي كافه التفاصيل الخاصة بفيلمه الجديد وبحث عدد من الأسماء المرشحة للمشاركة في العمل وحسمت التعاقد مع عدد من الممثلين بشكل رسمي للبدء في اعمال التصوير حيث مقرر عرضه اخر عام ٢٠٢٠ .