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أخبار العالم

برلماني تركي لمسؤول سخر من معاناة مواطنة: أنتم مثل رئيسكم

السبت 11/أبريل/2020 - 03:37 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
وجه نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في تركيا، أوزجور أوزال، انتقادات شديدة لمسؤولي حزب العدالة والتنمية، بعد قيام مسؤول بإهانة سيدة غجرية قالت إنها خرجت لتشحذ بسبب جوع أطفالها، في ظل فرض حظر التجوال بتركيا، لكن المسؤول التركي رد عليها قائلا فلتذهب إلى الجحيم.

وقال اوزال موجها خطابه للمسؤولين الأتراك في استهزاءهم بمعاناة المواطن التركي: "تشبهون رئيسكم".

وكانت قناة يورو نيوز تركيا، قد نشرت مقطع فيديو تضمن مقابلات مع مواطنين من إسطنبول لم يتمكنوا من مغادرة منازلهم بسبب تفشي  فيروس كورونا في المدينة. وخلال إحدى المقابلات، قالت سيدة تركية تبدو عليها علامات الفقر، إنها تعتبر نفسها ضحية للإجراءات المتخذة.

وقالت: "لم اتمكن من إعداد وجبة الإفطار لأطفالي، وهذا أمرًا صعب علي. يجب علي الدولة أن تسيطر على الأوضاع، الآن أتيت من أجل أن أشخذ حتى لا يجوع الاطفال، يقولون لا تخرجوا من المنزل، كيف يجب أن نبقى في المنزل؟ فلنموت نحن، ولكن يجب ألا يكون أطفالنا جائعين".

وبعد انتشار الفيديو، قام نائب رئيس مديرية الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية في إسطنبول، نائل نوغاي، بمشاركة الفيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعلق عليه قائلا : فلتذهب إلي الجحيم"، لكنه سرعان ما حذفه مرة أخرى بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت له.

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