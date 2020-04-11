محافظ الغربية يوافق على إدراج مركز شباب قرية كفر حسين ضمن خطة التطوير

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية اليوم عن موافقتها على إدراج مركز شباب قرية كفر حسين بمدينة زفتى فى محافظة الغربية بخطة تطوير المبني الإدارى فى خطة العام الحالى 2020 – 2021 .

جاءت تلك الموافقة استجابة للطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة مركز الشباب المحاسب عبد الإله السعدنى لمحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي .

وأفادت الوزارة في ردها بأنه بدراسة الطلب مع الجهة المختصة وهي ادارة الشباب والرياضة بزفتى تقرر إنشاء المبنى الإدارى في ضوء الاعتمادات المالية والإدارية .

كما وجه المحاسب أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية بسرعة التنفيذ حرصا على الشباب وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالإهتمام بهم.