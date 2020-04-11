قصة مأساوية.. طبيبة تفقد حضانة طفلتها بسبب كورونا

يقف الأطباء في الصفوف الأمامية لمحاربة فيروس كورونا المستجد، ويضعون حياتهم على كف أيديهم ويواجهون الخطر يوميًا ولكن على ما يبدو أن هذه التضحية ليست كافية من وجهة نظر البعض، بعد حرمان طبيبة من حضن طفلتها بسبب الفيروس اللعين.





تعمل "تيريزا غرين" طبيبة في إحدى مستشفيات بقسم الطوارئ بولاية فلوريدا، تقاوم الفيروس وتحاول التخفيف من ألم المرضى بـ كوفيد - 19، ولكن زوجها السابق اتخذ عملها حجة لرفع دعوى قضائية وضم ابنته البالغة من العمر 4 أعوام لحضانته، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





واستمتعت المحكمة إلى الزوج السابق الذي يدعى "إريك غرين" وإلى مخاوفه بشأن عمل الأم كطبيبة وتواجدها وسط المصابين بالفيروس التاجي، وفرص خطر انتقال الفيروس إلى الطفلة، مطالبًا بضم الطفلة إلى حضانته.





وأجريت الاختبارات على الأم وجاءت سلبية، ولكن القاضي بالمحكمة أمر بنقل حضانة الطفلة للأب، لتحرم الام بذلك من حضن طفلتها بشكل كامل ومؤقت، بسبب المخاطر التي تتعرض لها الطبيبة بشكل يومي.





وأشارت الصحيفة إلى أن "تيريزا" وجدت في قرار القاضي شيء من الظلم والعنصرية ضد العاملات المطلقات في مجال الرعاية الصحية، وقالت في حديثها:" إن الحكم قاسي للغاية"، مستنكرة أن تحرم من ابنتها لمجرد عملها كطبيبة مطلقة.