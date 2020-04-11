AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

قصة مأساوية.. طبيبة تفقد حضانة طفلتها بسبب كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 04:14 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
يقف الأطباء في الصفوف الأمامية لمحاربة فيروس كورونا المستجد، ويضعون حياتهم على كف أيديهم ويواجهون الخطر يوميًا ولكن على ما يبدو أن هذه التضحية ليست كافية من وجهة نظر البعض، بعد حرمان طبيبة من حضن طفلتها بسبب الفيروس اللعين. 

تعمل "تيريزا غرين" طبيبة في إحدى مستشفيات بقسم الطوارئ  بولاية فلوريدا، تقاوم الفيروس وتحاول التخفيف من ألم المرضى بـ كوفيد - 19، ولكن زوجها السابق اتخذ عملها حجة لرفع دعوى قضائية وضم ابنته البالغة من العمر 4 أعوام لحضانته، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واستمتعت المحكمة إلى الزوج السابق الذي يدعى "إريك غرين" وإلى مخاوفه بشأن عمل الأم كطبيبة وتواجدها وسط المصابين بالفيروس التاجي، وفرص خطر انتقال الفيروس إلى الطفلة، مطالبًا بضم الطفلة إلى حضانته.

وأجريت الاختبارات على الأم وجاءت سلبية، ولكن القاضي بالمحكمة أمر بنقل حضانة الطفلة للأب، لتحرم الام بذلك من حضن طفلتها بشكل كامل ومؤقت، بسبب المخاطر التي تتعرض لها الطبيبة بشكل يومي. 

وأشارت الصحيفة إلى أن "تيريزا" وجدت في قرار القاضي شيء من الظلم والعنصرية ضد العاملات المطلقات في مجال الرعاية الصحية، وقالت في حديثها:" إن الحكم قاسي للغاية"، مستنكرة أن تحرم من ابنتها لمجرد عملها كطبيبة مطلقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فصلت رأسها عن جسدها.. سيدة تقتل ابنتها لقضاء ليلة مع عشيقها.. صور

أنجبتها في الحرام.. أم تعذب ابنتها وتصيبها بكسر بالجمجة وتهتك في الرئة في القليوبية.. صور

معاناة الطفل.. تعرف على حالات سقوط حق الحاضن في الحضانة

الأم المتهمة بتعذيب طفلتها في إمبابة أمام النيابة: أنا مريضة نفسيا

خلفة البنات عار.. أول صور للطفلة ساجدة ضحية تعذيب والدتها من داخل دار الرعاية

بعد تعذيب والدتها لها.. النيابة تكلف نجدة الطفل بفحص أقارب الطفلة ساجدة

ترشيحاتنا

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 11 - 4 - 2020

بعد تسجيل 135 حالة.. لماذا ترتفع نسبة وفيات كورونا بمصر ؟

أخبار الرياضة.. الكاف يعلن تأجيل دوري أبطال أفريقيا.. استياء في الأهلي.. تريزيجيه يحدد وجهته المقبلة

سيرين عبد النور لـ إليسا: بزعل لما بشوف فنانين مسيحيين بيخافوا

السعودية تسجل 382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

بالفيديو.. أهالي قرية بالدقهلية يرفضون دفن دكتورة توفيت بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند استخدام عقار الملاريا في علاج كورونا

شيطان وكارثة وطنية.. ماذا قال رؤساء أفريقيا عن فيروس كورونا المستجد

نساء فى حياة الخال.. تفاصيل علاقة الأبنودي بمخرجة وكواليس انفصالهم قبل زواجه من نهال كمال