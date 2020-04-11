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رياضة

حكايات المحترفين.. سنوات الفرص الضائعة.. حازم إمام يكشف سر رفضه عرض مانشستر يونايتد

السبت 11/أبريل/2020 - 04:24 م
حازم إمام
حازم إمام
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محمد السعيد
"حكايات المحترفين".. هي سلسلة يستعرضها موقع "صدى البلد"، عن أبرز وأصعب وأطرف المواقف التي واجهت اللاعبين المحترفين الذين خاضوا تجربة الاحتراف في أوروبا.

حكاية اليوم، تدور عن الثعلب حازم إمام أحد أبرز اللاعبين الموهوبين في تاريخ نادي الزمالك منتخب مصر، والذي خاض تجربة الاحتراف في بعض أندية أوروبا.

حازم إمام يروي سر رفضه عرض مانشستر يونايتد وسبب فشل انتقاله إلى أياكس أمسترادم.

وقال: كنت قاب قوسين أو أدنى من اللعب في مانشستر يونايتد تحت قيادة السير أليكس فيرجسون، ولكنني وقعت لنادي أودينيزي قبلها بعدة أيام.

وأضاف:كابتن عبده صالح الوحش تواصل معي وأخبر أن المدير الرياضي لنادي مانشستر يونايتد طلبني لقضاء فترة اختبار قصيرة، ثم التوقيع بعدها، وأخبرته أنني وقعت لنادي أودينيزي الإيطالي، وأن الأمر انتهى.

واستطرد حازم قائلا: خلال فترة لعبي في أدينيزي ايضا وصلني عرضا من نادي أيأكس أمسترادم، واتفقت مع إدارة النادي الهولندي على كافة التفاصيل، وحددت رقم قميص الجديد، وكل شيء يسير بخطى جيدة نحو اتمام الصفقة، لكن نادي أودينيزي عطل صفقة انضمامي إلى أياكس في النهاية، بسبب الأمور المادية.

وأشار  أنه كان بإمكانه أن يحقق شيئا آخر خلال فرص الاحتراف، لكن أقول دائما الحمدلله، لأنني حصلت على شهرة كبيرة في مصر بسبب ارتباطي بالزمالك.

وأنهى الثعلب الصغير حديثه قائلأ:للأسف إذا حقق لاعب مصري نجاحا كبيرا في أوروبا، عندما يعود إلى مصر لكن تجد له جماهير تدعمه، عكس إذا لعبت فترة كبيرة للأهلي أو الزمالك، تجد الجماهير تتذكرك وتدعمك بشكل دائم.

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