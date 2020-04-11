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الحكومة تشدد على حماية العمالة الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 04:17 م
صدى البلد
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أسامة علي
نقلت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا لها، عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالعمالة وحمايتهم ضد الإصابة بفيروس كورونا.

وجاء في الخبر الذي نقلته إكسترا نيوز، فقد شدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على ضرورة حماية العمالة وخاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة. 


وكشف الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن موعد صرف المنحة الشهرية؛ بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر، وتقدر الإعانة 500 جنيه شهريا، كما أكد الرئيس السيسي ضرورة أن يتم اتباع إجراءات هدفها الوقاية أثناء عملية الصرف؛ لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "سعفان"، أثناء مداخلة هاتفية متلفزة ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش آليات صرف منحة الـ 500 جنيه، وتم التوصل إلى اتفاق، لافتا إلى أن أعداد المتقدمين للحصول على المنحة قاربت على مليوني مواطن، وبعد التحقق من البيانات تبين أن بعضهم يملك حيازات زراعية، والآخرون أموات.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه سيتم بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعاملة غير المنتظمة بداية من يوم الاثنين المقبل وحتى الخميس من الأسبوع الجاري.

وتابع "سيتم إرسال رسالة نصية إلى مستحقي صرف منحة الـ 500 جنيه تتضمن موعد ومكان الصرف سواء من مكاتب البريد أو فروع البنك الزراعى".

شدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على ضة حماية لعاملة وخاصة الفئات الاكثر عرضة للإصابة
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