نقدم لكم طريقة عمل بطاطس بالطماطم والكاري بخطوات الشيف زينب مصطفي مقدمة برنامج بالصحة والراحة على قناة سي بي سي سفرة.
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مقادير بطاطس بالطماطم والكاري
500 جرام بطاطس أورما مقشرة مسلوقة
1 ملعقة صغيرة كاري ملح
نصف ملعقة صغيرة كمون حبوب نصف
ملعقة صغيرة فلفل أسود
4 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
4 ملعقة كبيرة زبدة
3 ملعقة كبيرة شبت مفروم
1 ملعقة كبيرة هريسة
طريقة تحضير بطاطس بالطماطم والكاري
* تسيح الزبدة على النار
* تضاف حبوب الكمون ويشوح جيدا
* تضاف البطاطس والكاري والشبت والهريسة وصلصة الطماطم وتتبل بالملح والفلفل الأسود
* تترك على النار حتى تمام الطهي
* تغرف في طبق التقديم وتزين بالخضرة الطازجة.
* تقدم ساخنة