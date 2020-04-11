AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل بطاطس بالطماطم والكاري

السبت 11/أبريل/2020 - 04:31 م
صدى البلد
Advertisements
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل بطاطس بالطماطم والكاري بخطوات الشيف زينب مصطفي مقدمة برنامج بالصحة والراحة على قناة سي بي سي سفرة.
إقرأ أيضا 
مقادير بطاطس بالطماطم والكاري
500 جرام بطاطس أورما مقشرة  مسلوقة
1 ملعقة صغيرة كاري ملح 
نصف ملعقة صغيرة كمون حبوب نصف
 ملعقة صغيرة فلفل أسود
 4 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
 4 ملعقة كبيرة زبدة 
3 ملعقة كبيرة شبت مفروم 
1 ملعقة كبيرة هريسة 
طريقة تحضير بطاطس بالطماطم والكاري
* تسيح الزبدة على النار
* تضاف حبوب الكمون ويشوح جيدا
* تضاف البطاطس والكاري والشبت والهريسة وصلصة الطماطم وتتبل بالملح والفلفل الأسود
* تترك على النار حتى تمام الطهي
* تغرف في طبق التقديم وتزين بالخضرة الطازجة.
* تقدم ساخنة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جددي سفرتك بـ طريقة عمل كيكة مالحة

وجبة متكاملة وبأقل التكاليف.. دبابيس دجاج بالزيتون والهريسة

هنفطر إيه النهاردة؟.. فول إسكندراني مع الطعمية اللذيذة

طريقة عمل شوربة العدس بـ 5 وصفات متنوعة

طريقة عمل قاروص بكريمة الحرنكش الوردية

طريقة مبتكرة لعمل شوربة جمبري

ترشيحاتنا

منظمة الصحة تحسم جدل الجو الحار وتأثيره على كورونا.. تفاصيل

مرضى كورونا في مأزق.. أجهزة التنفس ما بين إنعاش القلب وإيقافه

فى الذكرى الأولى لوفاته.. حادث مأساوي فى حياة محمود الجندي

لطلاب المدارس.. خطوات بسيطة تسهل عملية استخدام المكتبة الرقمية في إعداد المشروع البحثي

فى الذكرى الأولى لرحيله.. عدد زيجات محمود الجندى

الصحة العالمية تحذر من عودة قاتلة لفيروس كورونا.. تعرف على التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند استخدام عقار الملاريا في علاج كورونا

شيطان وكارثة وطنية.. ماذا قال رؤساء أفريقيا عن فيروس كورونا المستجد

نساء فى حياة الخال.. تفاصيل علاقة الأبنودي بمخرجة وكواليس انفصالهم قبل زواجه من نهال كمال