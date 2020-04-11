ماذا يحدث للجسم عند استخدام عقار الملاريا في علاج كورونا

هيدروكسي كلوروكوين هو دواء وصفي يأتي على شكل أقراص عن طريق الفم ويمكن استخدامه كجزء من العلاج المركب. يشيع استخدام الدواء في الوقاية من الملاريا وعلاجها ، كما يستخدم الدواء لعلاج الذئبة الحمامية والتهاب المفاصل الروماتويدي.









هيدروكسي كلوروكوين هو أحد المصطلحات الأكثر شيوعًا التي تمت مناقشتها في الوقت الحالي ، وسط جائحة Covid-19 ، ومع ذلك ، وفقًا لدراسة جديدة ، فإن أدوية هيدروكسي كلوروكوين والكلوروكين لها آثار جانبية ضارة على المرضى وفقالموقع بولد سكاي









ما هي الآثار الجانبية لهيدروكسي كلوروكوين؟ الآثار الجانبية لأدوية الكوفيد 19 كثيرة ، والآثار الجانبية الشائعة والمعتدلة تشمل الصداع والدوار والإسهال والتهاب الحلق وتشنجات المعدة والقيء. عادة ما تختفي هذه الآثار الجانبية في غضون بضعة أيام أو بضعة أسابيع

تشمل الآثار الجانبية الشديدة عدم وضوح الرؤية أو مشاكل الرؤية الدائمة ، وأمراض القلب ، بما في ذلك قصور القلب ومشاكل إيقاع القلب ، وطنين في أذنيك أو الوذمة الوعائية فقدان السمع (التورم السريع لجلدك) ، وخلايا النحل ، وتشنج قصبي خفيف أو شديد ، ونقص سكر الدم الشديد ، نزيف أو كدمات غير عادية ، لون الجلد الأزرق الأسود ، ضعف العضلات وفقدان الشعر أو تغيرات في لون الشعر





. تشمل أعراض جرعة زائدة من هيدروكسي كلوروكوين النعاس ، وجفاف الفم ، وزيادة العطش ، وفقدان الشهية ، وتغيرات الحالة المزاجية ، وعدم وجود نبض أو ضغط دم ، أو خدر أو وخز في اليدين ، أو القدمين ، أو الشفتين ، وفقدان الوعي [8]. بصرف النظر عن ذلك ، لا تحتاج بعض الآثار الجانبية للهيدروكسي كلوروكين عادة إلى عناية طبية وقد تختفي أثناء العلاج حيث يتكيف جسم الفرد مع الدواء ويصدر رنينًا أو طنينًا أو ضوضاء أخرى غير مبررة في الأذنين أو تهيج أو غثيان أو عصبية أو كوابيس. ، الإحساس بالدوران ، الاهتزاز والمشي غير المستقر ، حركات العين غير المنضبط ، ارتعاش أو مشاكل أخرى مع التحكم في العضلات أو التنسيق والقيء



