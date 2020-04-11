شباب شبراقاص بالغربية يدشنون ممرا معقما بمدخل البنك الزراعي للوقاية من كورونا..صور

أعلن جروب شبابي من أبناء قرية شبراقاص بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم عن إتخاذ كافة إجراءات سريعة للمساهمة فى التقليل من انتشار الفيروس السريع عن طريق المساهمة في الإجراءات الوقائية بإنشاء ممر معقم بمدخل بنك التنمية والإئتمان الزراعي.





وجاء ذلك فى إطار خطوة على طريق التحدى.. هكذا بادر القائمون على جروب”شخصيات من بلدى شبراقاص” بمدينة السنطة فى محافظة الغربية بمساهمة إيجابية في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والعمل على حماية المواطنين من التفشي السريع لهذا الفيروس الوبائي.





وأشار محمد حسن منسق الجروب الشبابي أنه تم الإنتهاء من إنتاج أول "بوابة معقمة" لحماية المواطنين للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ووضعها على مدخل البنك .

وقال:" القائمون علي الجروب انشاء جارى انشاء عدد اخر من البوابات بعدد من مناطق سكنية بالقرية حفاظا علي أرواحهم" .