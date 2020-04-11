البحوث الإسلامية: التوقف عن ترويج الشائعات أو نقلها دون تحري الدقة مسئولية مجتمعية

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن التوقف عن إطلاق الشائعات أو نقلها دون تثبت وتحري الدقة خاصة فى وقت الأزمات مسؤولية مجتمعية على كل شخص.



وأضاف المجمع، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، إن من المسؤوليات المجتمعية التي تجب على الجميع، التوقف عن إطلاق الشائعات، أو نقلها دون تثبت وتحري، خاصة في وقت الشدائد والأزمات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا، أو ليصمت".



الشائعات في الإسلام. . يعد ترويج الشائعات وإعادة نشر الأخبار دون تثبت، إثم شرعي ومرض اجتماعي، يترتب عليه مفاسد فردية واجتماعية ويسهم في إشاعة الفتنة، وعلى المسلم أن يحذر من نشر الشائعات والفواحش والأمور السيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وهناك أشخاصا لا يشاركون أصدقاءهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحديث للنبي –صلى الله عليه وسلم- أو حكمة أو درس فى الوطنية، وإنما يقومون بمشاركة الشائعات والكذب والفسق، وعلينا أن نتوقف عن كل ما لا يرضى الله سبحانه وتعالى ، فالله عز وجل لا يرضى بالكذب أو الشائعات، فابدأ بنفسك واعمل الصالح.



وعلى الإنسان أن يبادر بالامتناع عنه؛ لأن الكلمة أمانة تَحملها الإنسان على عاتقه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «.. إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالًا يَهْوِى بِهَا فِى جَهَنَّمَ» رواه البخاري .



أضرار الشائعات