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فن

أخبار الفن| فى ذكرى ميلاد عواطف رمضان تفاصيل وفاتها بسبب خطأ طبى .. فنان شهير يكشف معاناته مع كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 04:21 م
عواطف رمضان
عواطف رمضان
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


عبّرت الفنانة سيرين عبد النور، عن إعجابها الشديد بالفنانة اليسا، لشجاعتها وجرأتها في إعلان ديانتها المسيحية.


نشرت الفنانة اللبنانية إليسا تويتة جديدة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب فيها: قيامتك غيّرت مجرى التاريخ وأعطيت البشرية أمل ورجاء. اعطينا هالأمل بهالإيام بالذات.المسيح قام... حقا قام.


أعلن النجم العالمى كينيث ادواردز ، والشهير ببيبي فيس، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بعد تعرضه للإصابة بالفيروس هو وأسرته، وكان بيبى فيس أعلن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، إصابته بالفيروس.


يشيع الفنان على ربيع جثمان والده الذى رحل أمس، الجمعة، بعد صراع مع المرض، وذلك عقب صلاة الظهر بمحافظة الإسماعيلية. 


تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة عواطف رمضان التى ظهرت فى الكثير من الأدوار الثانوية الكوميدية وبرغم أدوارها المهمشة إلا أنها تركت بصمة واضحة من خلال عديد من الأعمال. 


تحل اليوم، السبت، الذكرى الأولى لرحيل الفنان محمود الجندى، والذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى بصفة عامة والمصرى بصفة خاصة. 


 

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