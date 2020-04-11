محلل مالي: البنوك ستمول فجوة الحساب الخارجي بسبب فيروس كورونا

أكدت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بأحد بنوك الاستثمار " اتش سي"، أن عمليات تمويل فجوة الحساب الخارجي جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد علي الاقتصاد الدولي؛ من الجهاز المصرفي في مصر، إذ تأثر قطاع السياحة و تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصافي الاستثمار الأجنبي بتلك التداعيات العالمية.





أضاف " دوس" في تصريحات اليوم، أنه من المتوقع احتواء تداعيات فيروس كورونا علي الاقتصاد القومي خلال يونيو المقبل بالرغم من وجود توقعات بعدم وجود أي ايرادات بقطاع السياحة منذ مارس الماضي باستثناء الأسبوع الأول من ذات الشهر لتتراجع بمعدل 60% خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري.





ذكرت " دوس" أنه بالرغم من توقعات تراجع إيرادات السياحة إلا أنه من الممكن أن تص عوائدها لـ10.6 مليار دولار خلال العام المالي الجاري بنسبة تراجع عما كان متوقعا أن تصل لـ13.4%.





وأوضحت " دوس" أن تراجع اسعار النفط عالميا ستؤثر علي الميزان التجاري لقطاع البترول في مصر بالتزامن مع توجهات الحكومة للتحول لمصدر للنفط بدلا من الاستيراد منذ الـ6 سنوات السابقة، بحيث يص حجم العجز لـ960 مليون دولار بنهاية العام المالي الجاري.