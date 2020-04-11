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محافظات

محافظ الدقهلية: مستعدون لاستقبال رمضان وجميع السلع متوفرة

السبت 11/أبريل/2020 - 04:30 م
الدكتور ايمن مختار
الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
أكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، توفر السلع الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين بمراكز ومدن وقرى المحافظة، فى إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

واشار الى المشاركات الفعالة للغرفة التجارية فى هذا الشأن بتوفير السلع باسعار مناسبة بتخفيض اسعارها عن السوق ما يبدأ من 15% الى 20% تحقيقا لمطالب المواطنين وخاصة الفئات التى تأثرت اقتصاديا بالمحافظة نتيجة الاجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها للوقاية من فيروس كورونا على مستوى الدولة.
 
وعلى جانب آخر وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن استرداد حقوق الدولة فيما يتعلق بملف التعديات على اراضى الدولة بالمحافظات، أكد محافظ الدقهلية ان هناك تنسيقا وتعاون تام بين مديرية امن الدقهلية ومراكز واقسام الشرطه ومن خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ومديرية الزراعه والادارات الزراعية للتصدى بكل الحزم والحسم للتعديات على اراضى الدولة خاصة التى وقعت من البعض استغلالا لايام الحظر وتصور مرتكبيها انشغال الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.

واوضح المحافظ ان الدقهلية حققت معدلات متقدمة فى تنفيذ ازالة التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة مشيرا الى استمرار تلك الحملات لازالة جميع  التعديات بنطاق المحافظة  تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باعتبارها قضية قومية.
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