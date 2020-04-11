إلى نهاية العام الدراسي.. نيويورك تمدد إغلاق المدارس بسبب كورونا

أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو تمديد إغلاق المدارس حتى نهاية العام الدراسي بسبب انتشار فيروس كوروناالمستجد.





وحصلت ولاية نيويورك مساء الخميس الماضي على مليون كمامة طبية قادمة من مدينة "جوانزو" الصينية على متن طائرة بوينج 767، وهبطت في مطار "ألباني" والذي تملكه شركة طيران لاس فيجاس ساندرز.





وقال "دان ماكوي" المدير التنفيذي لإدارة الحكم المحلي في الولاية، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن شحنة الأقنعة سيتم تفريغها فور وصولها وستوزع على مراكز الرعاية الطبية، مؤكدا أن ذلك سيحدث فرقًا كبيرًا في حياة أولئك الذين هم في الخطوط الأمامية لمواجهة وباء كورونا المستجد من الأطقم الطبية وعمال الرعاية الصحية.





وأعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، الاثنين الماضي، أن المستشفيات في الولايات المتحدة تعاني، في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد، من نقص كبير في المعدات الطبية المهمة، وتخشى من أنها لن تكون قادرة على ضمان سلامة العاملين الصحيين الذين يعالجون المصابون بـ"كوفيد-19".





وجاء في تقرير المفتش العام لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أن المعدات التي قدمتها الحكومة الفيدرالية لم تكن كافية، بالإضافة إلى ذلك، في بعض الأحيان كانت ذات نوعية رديئة، أو لا يمكن استخدامها على الإطلاق، وتلقت إحدى المستشفيات معدات للوقاية الشخصية من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، منتهية الصلاحية منذ عام 2010.