أخبار الحوادث.. ضبط 244 شخصا لخرقهم حظر التجول.. نفوق ألفي كتكوت في احتراق مزرعة بسوهاج

نشر قسم الحوادث بموقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:









أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۲۰ بإنشاء نيابة 6 أكتوبر قسم ثانٍ، مع تعديل مسمى نیابة 6 أكتوبر الحالية لتصبح 6 أكتوبر القسم الأول، في إطار للتوسع في إنشاء أفرع للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، حرصًا على التيسير على المواطنين والمتعاملين مع النيابة الإدارية وصولا لتحقيق العدالة الناجزة.









استمرارا لجهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات بعض التجار معدومى الضمير استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.









عثر عدد من أهالى بمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، على جثة شاب بأحدي الترع وبه إصابة عبارة عن جرح قطعى، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي العام، وإخطار نيابة الحسينية بالشرقية.









ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على 244 شخصا لخرقهم حظر التجول في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد عبر الدوريات المتحركة والأكمنة الثانية التي شكلتها المديرية لمتابعة مدى التزام المواطنين بقرار حظر التجول من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا.









ألقت الشرطة القبض على 10 أشخاص إثر مشاجرة بينهم بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج، نتج عنها إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفتى سوهاج الجامعي وجهينة المركزي.







