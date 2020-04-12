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برلمان

طلب إحاطة لإحلال وتجديد مواسير مياه الشرب المسرطنة إلى بلاستيك في قرى مركز القوصية بأسيوط

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:01 ص
النائب إبراهيم عبد
النائب إبراهيم عبد النظير
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معتز الخصوصى
قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وعضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الإسكان بشإن إحلال وتجديد مواسير مياه الشرب "المواسير المسرطنة" إلى مواسير بلاستيك فى عدد من قرى مركز القوصية بمحافظة أسيوط لأنها مناسبة لصحة الانسان.

كما أشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك تقاعس فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى الخاصة بتبرعات المواطنين الذين قاموا بالتبرع بقطع أراضى لإقامة محطات رفع بالقرى التابعة لهم.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وعضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط : هذه القرى هى قرية الحرابنة والسراقنا وقرية عنك وقرية الحبالصة وقرية ثزارة وقرية بلوط وقرية بوق وقرية التمساحية وقرية المنشاة الكبرى ورزقة الدير بها قرية بنى قرة وقرية عرب الجهمة وقرية القصير وقرية التتالية وقرية عرب التتالية وقرية الانصار وقرية بنى زيد وقرية ابو خليل التابعين لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.
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