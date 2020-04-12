طلب إحاطة لإحلال وتجديد مواسير مياه الشرب المسرطنة إلى بلاستيك في قرى مركز القوصية بأسيوط

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وعضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الإسكان بشإن إحلال وتجديد مواسير مياه الشرب "المواسير المسرطنة" إلى مواسير بلاستيك فى عدد من قرى مركز القوصية بمحافظة أسيوط لأنها مناسبة لصحة الانسان.





كما أشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك تقاعس فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى الخاصة بتبرعات المواطنين الذين قاموا بالتبرع بقطع أراضى لإقامة محطات رفع بالقرى التابعة لهم.



