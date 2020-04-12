نائب يطالب بضرورة دراسة الآثار الاجتماعية والإنسانية لفيروس كورونا بعد الانتهاء منه

طالب النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بضرورة دراسة الآثار الاجتماعية والإنسانية بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، خاصة فى ظل فقد العالم لأرواح كثيرة بسبب هذا الوباء العالمى.





وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن فيروس كورونا أثبت وجود قصور فى دول العالم بشأن إعداد الكوارد الطبية والطاقم الطبى المعاون و كل العاملين فى المستشفيت من الناحية الطبية والإمكانيات المادية المتاحة لمواجهة فيروس كورونا، حيث فوجئت الدول التى أصيب مواطنوها بهذا الفيروس بهذه الفاجعة دون الإعداد المسبق لها.





وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن إيطاليا لم تسلم أيضا من فاجعة فيروس كورونا، على الرغم من استعدادها من حيث الإمكانيات الطبية والمادية بشكل جيد على المستوى النظرى، إلا أنه على المستوى العملى لم تكن لديها القدرة على مواجهة هذه الفاجعة.



