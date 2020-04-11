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محافظات

محافظ أسيوط يترأس حملة لتنفيذ 6 قرارات إزالة مخالفات بناء وتعديات بحى غرب

السبت 11/أبريل/2020 - 05:05 م
محافظ أسيوط يترأس
محافظ أسيوط يترأس حملة مكبرة لتنفيذ 6 قرارات إزالة
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إيهاب عمر
ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم "السبت"، حملة مكبرة لإزالة بعض مخالفات البناء والتعديات على الاراضى الزراعية بحى غرب أسيوط وتنفيذ 6 قرارات ازالة بمنطقة الاربعين خلال يوم واحد وذلك ضمن الحملات المكثفة التى تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات ازالة مخالفات البناء وجميع التعديات بالتنسيق مع الاجهزة الامنية، خصوصا فى ظل قانون الطوارىء.

وشدد المحافظ على عدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال ازمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 " وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا واحالة تلك المخالفات الى النيابة العسكرية.

وانطلقت الحملة بمشاركة محمد بشير رئيس حى غرب ونوابه واستهدفت تنفيذ 6 قرارات ازالة لبعض مخالفات البناء وازالة بعض التعديات على الاراضى الزراعية بمنطقة المعلمين بحى غرب أسيوط .

وشدد المحافظ – خلال الحملة – على ضرورة تحرير محاضر لجميع مخالفات البناء والتعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة واحالتها الى النيابة العسكرية تنفيذا للقانون فضلا عن تنفيذ جميع قرارات الازالة دون تهاون او تقصير حفاظًا على الارض الزراعية وحفاظًا على حق الدولة.

ولفت الى استمرار الحملات بصفة يومية بجميع المراكز والاحياء وبمشاركة رؤساء المراكز وجميع رؤساء الوحدات المحلية القروية ووحدات الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة مع إحالة المخالفات الى النيابة العسكرية.

كان محافظ أسيوط ناشد المواطنين الإلتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن اسيوط والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن اماكن التجمعات.

وأشار الى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.
محافظ أسيوط يترأس حملة لتنفيذ 6 قرارات إزالة مخالفات بناء وتعديات بحى غرب
محافظ أسيوط يترأس حملة لتنفيذ 6 قرارات إزالة مخالفات بناء وتعديات بحى غرب
محافظ أسيوط يترأس حملة لتنفيذ 6 قرارات إزالة مخالفات بناء وتعديات بحى غرب
محافظ أسيوط يترأس حملة لتنفيذ 6 قرارات إزالة مخالفات بناء وتعديات بحى غرب
محافظ أسيوط يترأس حملة لتنفيذ 6 قرارات إزالة مخالفات بناء وتعديات بحى غرب
محافظ أسيوط يترأس حملة لتنفيذ 6 قرارات إزالة مخالفات بناء وتعديات بحى غرب
محافظ أسيوط يترأس حملة لتنفيذ 6 قرارات إزالة مخالفات بناء وتعديات بحى غرب
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