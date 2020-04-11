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حوادث

مصرع عامل غرقا في بيارة صرف صحي في بورسعيد

السبت 11/أبريل/2020 - 06:02 م
جثة
جثة
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كتب محمد الغزاوى
لقى عامل مصرعه غرقا اليوم السبت  في بيارة الصرف الصحي بمحافظة بورسعيد أثناء تأدية عمله

وكانت قد تلقت شرطة النجدة  ببورسعيد من قبل عدد من العمال  ،بلاغ  يفيد سقوط عامل تابع لشركة صن إيجيبت فى الصرف الصحي اثناء عمله بأحد المصارف بالقرب من حقل ظهر غرب بورسعيد ، ولم يستطع الخروج .
وعلي الفور انتقلت شرطة النجدة إلي مكان الواقعة ، وبالفعل تم انتشال جثة المذكور  ، وتبين أنه يدعى "حجازي شعبان محمد" ويبلغ من العمر  ٣١ سنة .
ومن جانبها قامت سيارات الإسعاف بنقل جثة  المتوفى الى مستشفى السلام بورسعيد " الأميري سابقا" ، وبالفعل تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث ومباشرة التحقيق
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