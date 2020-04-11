مصرع عامل غرقا في بيارة صرف صحي في بورسعيد

لقى عامل مصرعه غرقا اليوم السبت في بيارة الصرف الصحي بمحافظة بورسعيد أثناء تأدية عمله





وكانت قد تلقت شرطة النجدة ببورسعيد من قبل عدد من العمال ،بلاغ يفيد سقوط عامل تابع لشركة صن إيجيبت فى الصرف الصحي اثناء عمله بأحد المصارف بالقرب من حقل ظهر غرب بورسعيد ، ولم يستطع الخروج .

وعلي الفور انتقلت شرطة النجدة إلي مكان الواقعة ، وبالفعل تم انتشال جثة المذكور ، وتبين أنه يدعى "حجازي شعبان محمد" ويبلغ من العمر ٣١ سنة .