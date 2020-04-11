صفوت العالم: حملات الجرائد والمواقع التوعوية تستهدف النجوم والإعلاميين.. لهذا السبب

قال الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن استخدام الشخصيات الفردية في حملات التوعية يحقق أثرا إيجابيا على عدد كبير من المشاهدين والمواطنين، لأنها شخصيات عامة وهى نموذج وقدوة للجمهور يقتدى بسلوكها الكثير من المتابعين.





وأضاف "العالم "فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن وسائل الإعلام عندما تلجأ لهذه الشخصيات فى ظل كورونا تستفيد من مضمون المواد المسجلة التى يتم تجميعها وإجراء المونتاج لها وتكون حملات توعية بدون مقابل.









وأكد أستاذ الإعلام أن حملات التوعية الإرشادية من المؤسسات والدعوات الفردية سواء للتبرع أو الجلوس فى المنزل، من الفنانيين والرياضيين تستفيد من جمهورهم الكبير .

ونوه أن الفراغ الذى يعيشه الناس بسبب أوقات الحظر الطويلة تساهم فى انتشار هذه الإعلانات لأن الناس كلها تلجأ للسوشيال، وستكون مادة جاذبة لبرامج التوك شو بسبب صعوبة استضافة ضيوف.