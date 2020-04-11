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أخبار البلد

حظر أكل الخفافيش في دولة أفريقية.. ما السبب

السبت 11/أبريل/2020 - 05:13 م
الخفافيش
الخفافيش
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أمينة الدسوقى
تضم ما يقارب أربعين مجموعة عرقية ذات لغات وثقافات مختلفة، ويسكنها العديد من شعوب البيغمي مثل شعب الباكا، لديها الكثير من العادات والتقاليد من بينها أكل حيوانات البنغول (آكل النمل الحرشفي) والخفافيش، هى دولة الجابون الأفريقية، ولكن الظروف التى يمر بها العالم فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والذي قيل أنه يأتي جراء أكل الخفافيش، اتخذت الجابون إجراء جديد.

تلك الدولة التى تقع في غرب وسط أفريقيا، أعلنت حذر بيع أو أكل حيوانات البنغول (آكل النمل الحرشفي) والخفافيش، للاشتباه في أنها وراء ظهور فيروس كورونا المستجد في الصين.

حيث أعلن الرئيس الجابوني، علي بونغو أونديمبا،  أن الحكومة تخطط لإغلاق العاصمة ليبرفيل، فى نفس الوقت وقالت وزارة المياه والغابات إن فيروس كورونا المستجد "مزيج من فيروسين مختلفين، أحدهما قريب من الخفافيش والآخر من آكل النمل الحرشفي"، زاعمة أن معلوماتها مقتبسة من دراسة علمية نشرت في مجلة "نايتشر". 

وقال وزير الغابات الجابونى إن: "السلطات اتخذت قرارًا مماثلاً عندما تأثرت بلادنا بفيروس إيبولا، حيث حظرت تناول لحوم الثدييات الرئيسيات".

حيث إن تلك العاصمة الجابونية يُباع في أسواقها النمل الحرشفي حيث يحظى باهتمام السكان.

وكانت الجابون سجلت ما يقرب من 21 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفى هذا الإطار اتخذت الجابون عدة إجراءات لمنع تفشي الفيروس مثل وقف الرحلات الجوية الدولية وإغلاق المدارس وحظر التجول الليلي لوقف انتشار الفيروس.

جدير بالذكر أن الجابون يحدها خليج غينيا إلى الغرب وغينيا الاستوائية إلى الشمال الغربي والكاميرون إلى الشمال وجمهورية الكونغو نحو الشرق والجنوب.
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